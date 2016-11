Otin arvonimen kiitollisena vastaan

|

Tasavallan presidentti on myöntänyt Someron Säästöpankin varatoimitusjohtaja Aulis Kankareelle talousneuvoksen arvonimen. Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen tekemästään työstä yhteiskunnan hyväksi.

– Päällimmäisin tunne minulle myönnetystä arvonimestä on kiitollisuus. Monessakin asiassa juuri kiitollisuus tekee hyvää ihmiselle, sanoo Aulis Kankare.

– Se merkitsee minulle paljon, että arvonimeä haki työnantajani Säästöpankki. Koen sen arvostuksena tekemääni työtä kohtaan. Olen saanut jotakin aikaan sekä Someron Säästöpankissa että Säästöpankki-ryhmässä. Niin monessa työryhmässä olen ollut mukana työurani aikana.

– Olen työskennellyt 36 vuotta SP-ryhmässä, joista 8 vuotta olin Säästöpankkien Kiinteistövälityksessä. Toisen aloitukseni pankissa tein 8.8.1988 kello 8. Paikkana oli silloinen Kaskiston konttori, josta tulin Someron konttoriin pankinjohtajaksi.

– Pankkitoiminnassa riittää haasteita tulevinakin vuosina. Olemme eläneet voimakkaan murroksen aikaa sen jälkeen kun rahamarkkinat vapautettiin. Korot ovat olleet pienet ja nyt ne ovat miinuksella; sen myötä meille ovat tulleet myynnilliset haasteet. Sääntely on voimakkaasti lisääntynyt ja lisääntyy edelleen. Paras ja välttämätön lääke siihen on yhteistyön tekeminen pankkien välillä.