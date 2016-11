Paperilla kiitos!

|

Yli 83 prosenttia suomalaisista nuorista pitää tärkeänä sitä, että Suomessa säilyy vahva ja monipuolinen, suomalaisia sisältöjä tuottava mediatarjonta.

IRO Research Oy selvitti suomalaisten mielipiteitä sanomalehdistä, aikakauslehdistä, kirjoista, tv-kanavista ja oppimateriaaleista Viestinnän Keskusliiton toimeksiannosta.

Nuorissa vastaajissa ei enää kahteen vuoteen ole ollut ketään, jonka mielestä kotimainen mediatarjonta ei olisi lainkaan tärkeää.

Somero-lehdessä on käynyt lähiaikoina useita oppilasryhmiä Kiiruun koulusta tutustumassa lehden tekemiseen. Jotakuinkin jokaiselle paikallislehti on ollut tuttu entuudestaan.

Nuoret tietävät, että lehtiä voi lukea myös netistä, mutta kun kysytään, mistä he itse mieluiten lukevat, ylivoimaisesti suurin osa käsistä nousee ylös kohdassa ”paperilta”.

Lukutavalla ei ole väliä, pääasia, että luetaan, ja seurataan aikaa ja tapahtumia.

Kouluissa ja kodeissa kannattaa muistaa, että medialukutaidon opettaminen on yhä keskeisempää, kun mediaympäristömme muuttuu vauhdilla.