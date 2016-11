Pelipäivä koko perheelle

|

Ensi lauantaina on tarjolla pelejä koko perheelle Kiiruun talossa, uimahallilla ja monitoimitalolla. Ohjelmassa on Pokemongo-, Slither- ja 2048-kisoja sekä nostalgisia konsolipelejä, kuten Nintendo ja Commodore, lauta-, kortti- ja ulkopelejä sekä leikkejä, biljardia ja pingistä.

Mukana on myös ammatikseen pelaava Yle:n kommentaattori Taneli ”Disturbed” Veikkola.

– Ensimmäinen peli taisi olla NHL 98/99, ja myöhempinä vuosina näin kaverini isoveljen pelaamassa 1.5 versiota Counter-Strikesta. Vuonna 2004 aloin pelaamaan ensin 1.6-versiota, josta jatkoin vuoden jälkeen Source-versioon, mies kertoo itsestään Ylen sivuilla.

– Suurimmat saavutukseni ovat varmaan 30P-turnauksen voitto ja Copenhagen Games 2011 -turnauksen toinen sija. Kohokohtana vuosi 2009, kun minut kutsuttiin CKRAS-joukkueeseen, jossa tein urani tähän saakka parhaat tulokset.

Someron tapahtumassa on puhumassa myös kasvatustieteiden maisteri Teemu Hiilinen.

Lisäksi voi katsella futsalia, ohjelmassa on B-tyttöjen ja SoVo miehet 2:n ottelut.

Tapahtuman järjestävät nuorisotoimi, Someron Liikunta, Someron Kulttuuri ja kaupunginkirjasto.