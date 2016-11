Pienet suuret teot

|

Toisen saaminen hyvälle tuulelle ei vaadi paljon. Pelkästään hymyilevän ihmisen kohtaaminen nostaa suupielet ylöspäin. Yleisnegatiiviselle tallaajalle hymyily voi aiheuttaa reaktion: mitä minulle pottuilet tai mitä sinä oikein haluat.

Suomalaiset osaavat paremmin negatiiviset jutut. Meiltä onnistuu mainiosti toisen hermostuttaminen. Kun ei kuunnella. Kun ei saa vastausta. Kun ei palvella. Kun vaan jankuttaa omaa asiaansa muista välittämättä. Paha tuuli alkaa puhaltaa puseroon.

Vielä paremmin suomalaisen saa hyvälle tuulelle, kun hän tajuaa, että jollain on asiat huonommalla tolalla kuin itsellä.

Prinsessapäivän kehitysvammaisille loihtineet saivat nelikon onnensa kukkuloille. Tervaskanto kuntoon -projekti osoitti, että pienellä lähimmäisen huomioimisella ja ajattelutavan muutoksilla on suuri vaikutus.

Monitoimitalolla show´n pitänyt stand up -koomikko pani yleisön hörähtelemään ja ajattelemaan. Salista tuli ulos iloista väkeä. Kenties he oivalsivat, ettei tämä olekaan niin haudanvakavaa. Elämän voi ottaa rennomminkin. Eläminen on hauskaa ja elämisen arvoista.