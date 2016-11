Pop up -myymälä keskustaan

|

Kierrätyskeskus Ecotekolan pop up -myymälä avautui viikoksi Joensuuntien varteen. Maanantaista perjantaihin esillä on sekä kierrätystavaraa että uusia kädentaidon tuotteita, puu- ja tekstiilitöitä. Keskiviikkona ja torstaina kädentaitajat valmistavat tuotteita paikan päällä pop up -myymälässä.

– Iso kiitos vapaaseurakunnalle, kun antoi tilat viideksi päiväksi meidän käyttöömme. Se on sitä paljon puhuttua yhteisöllisyyttä, kiittelee kaupungin pyörittämän Ecotekolan kuntouttavan työtoiminnan vastaava ohjaaja Pentti Lehto.

Hän toivoo vastaavanlaista henkeä löytyvän muiltakin yhteisöiltä ja yrityksiltä Ecotekolaan päin, sillä työllistymisestä hyötyy koko paikkakunta.

– Meidän ecotekolalaisten pitää suuntautua ulospäin ja ottaa yhteyksiä yrityselämään.

– Yrittäjät ja yhteisöt, ottakaa te rohkeasti meihin yhteyttä. Kysykää palveluistamme. Selvitämme, onnistuuko tarvitsemanne askare meiltä, kehottaa Lehto ja selvittää Ecotekolan kuntouttavan työtoiminnan väen auttaneen esimerkiksi muutoissa, hoitaneen kaupungin sisäistä postia ja kuljettaneen ruokaa kotihoidon asiakkaille.

Pop up -myymälän avaaminen keskustaan on yksi työtoiminnan markkinointikeino.

Vieläkin on somerolaisia, jotka eivät tiedä, missä Ecotekola on ja mitä se tekee. Varsinainen kierrätyskeskus Ecotekola sijaitsee Tehdaskujalla Jaatilassa. Joillekin se on syrjässä ja liian kaukana ydinkeskustasta.

– Somerolaiset näyttävät, tarvitsevatko he tällaista. Katsotaan, millaisen vastaanoton myymälä saa. Olisihan se hienoa, jos meillä olisi myyntipaikka keskustassakin; ikään kuin käyntikorttina, mitä kaikkea teemme. Rahastahan myymälän pitäminen on kiinni, toteaa vastaava ohjaaja Pentti Lehto.

