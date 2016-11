Sari Aalto saapuu nukkeineen Somerolle

|

Suomen Talentissa parhaillaan kilpaileva vatsastapuhuja Sari Aalto saapuu nukkeineen MLL:n Someron paikallisyhdistyksen järjestämään lapsen oikeuksien päivän juhlaan.

Aalto on kiertänyt esiintymässä lapsille ja aikuisille päiväkodeissa, kouluissa, teattereissa ja festivaaleilla niin Suomessa, Ruotsissa kuin Japanissakin.

Hän on esittävän taiteen ammattilainen, joka on työskennellyt näyttelijänä muun muassa yhdessä maamme arvostetuimmista nukketeattereista, espoolaisessa Teatteri Hevosenkengässä.

Vatsastapuhumisen taiteeseen Aallon on johdattanut Suomen tunnetuin vatsastapuhuja Ari Lauanne. Aallon mentoreihin lukeutuvat myös hänen isänsä, taikuri Simo Aalto sekä yhdysvaltalainen vatsastapuhujamestari Tom Crowl.

Koulutukseltaan Aalto on teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK).

Ensi sunnuntaina Someron seurakuntakeskuksessa pidettävässä juhlassa on tarjolla vatsastapuhujan esityksen lisäksi tekemistä ja touhua, muun muassa askartelua, nerffausta ja rintanappien tekoa. Lapsille ilmaisen tapahtuman järjestämisessä on ollut mukana myös Someron seurakunta.