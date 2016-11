Kuntavaalit 2017, ensimmäinen paneeli pidetty

|

Kuntavaalit 2017 pidetään huhtikuun 9. päivä. Ehdokasasettelu on helmikuussa. Noin kolmasosa Someron nykyvaltuutetuista lähtee tavoittelemaan paikkaa uudessa valtuustossa. Vajaa kolmannes sanoo luopuvansa leikistä kokonaan ja loput miettivät vielä ratkaisuaan.

Ehdokasasettelussa ollaan vasta alussa, mutta tavoitteet on asetettu.

Keskusta haluaa saada kisaan täydet 50 ehdokasta. Demarit hakee 20–30 ehdokasta.

Perussuomalaiset uskovat saavansa ehdokkaita enemmän kuin viime vaaleissa, jolloin heillä oli tarjota yhdeksän ehdokasta.

Kristillisdemokraatit lähtevät vaaleihin kolmella ehdokkaalla, niin kuin edelliselläkin kerralla.

Kokoomus haluaa lähteä mukaan kisaan 22 ehdokkaalla, joista puolet on jo pedattukin.

Vasemmistoliitolla on kolme ahdokasta valmiina ja kolme etsinnässä.

Vihreiden ainoa valtuutettu Juha-Matti Kyyrä ei ole lähdössä ehdolle.

