Tarjoa nuorelle töitä

|

Someron Autokeskuksen omistaja Simon Moradi haluaa mahdollistaa, että nuoret pääsevät työn reunaan kiinni. Yritys, jossa muun muassa huolletaan, korjataan ja myydään auton varaosia, tarvikkeita ja autoja, on perustettu, jotta nuoriso saa töitä ja pääsee elämisen makuun.

Tähän tarkoitukseen Moradi ostaa halpoja ja rikkinäisiä autoja, joita nuoret asentajat korjaavat ja saavat kokemusta, miten tutkitaan ja etsitään auton vikoja ja tapoja korjata. Siitä tie jatkuu pikku hiljaa asiakkaiden autojen korjaamiseen.

Simon Moradi kertoo, että konkarit opastavat nuoria Someron Autokeskuksessa. Ohjaavat, miten tarkistaa, sillä turvallisuus on korjaamisen A&O.

– Työn jäljen on oltava hyvä. Nuoret oppivat, että he ovat vastuussa tekemästään.

Simo Moradi kannustaa muitakin somerolaisia yrittäjiä palkkaamaan nuoria töihin.

– Rakennetaan siltaa nuorten ja aikuisten välille. Siirretään tietoa ja taitoa seuraavalle sukupolvelle. Ohjataan ja kannustetaan.

– Meillä on mahtava nuoriso. Olen miettinyt, olemmeko me sopivia aikuisia heille. Jospa me vanhemmatkin olisimme vastaanottavaisia ja oppisimme nuoriltamme.

Lue lisää tiistain 1.11. Somero-lehdestä