Yksi näistä on juhlavuoden logo

Somero 150 -juhlavuoden logokilpailu on loppusuoralla. Kisaan tuli 26 ehdotusta.

Kaikki eivät täyttäneet kilpailun sääntöjä, joten raadin arvioitavaksi jäi 18 ehdotusta. Näistä kolme on finaalissa. Voittaja valitaan Facebook-äänestyksellä, joka aukesi eilen. Heti aamupäivästä napsahti jo viitisenkymmentä ääntä.

Äänestämään pääsee osoitteessa facebook.com/someronkaupunki.

Äänestäminen tapahtuu tykkäysnapeilla: jokaiselle logoehdotukselle on oma tykkäysnappi (sydän, naurava hymiö tai vau-hymiö), ja eniten kerännyt ehdotus voittaa.

Logoehdotuksia tuli eri-ikäisiltä. Myös nuoret olivat innostuneet suunnittelemaan.

Suunnittelijoissa oli somerolaisia, mutta myös muualla asuvia, esimerkiksi helsinkiläisiä ja turkulaisia.

– Taso oli kova. Näkee, että tekijät ovat todella pohtineet aiheita ja nähneet vaivaa logojen toteuttamisessa, kertoo elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalo.

– Raadilla ei ollut helppoa valita finalisteja.

Raadissa olivat Uusitalon lisäksi kaupunginjohtaja Sami Suikkanen ja kaupunginsihteeri Hanna Saarni. Kolsultointiapua saatiin myös Somero-lehden toimituksesta.

Äänestysaika päättyy torstaina 8.12. kello 12. Tuloksen näkee sinä hetkenä kuka tahansa äänestyssivulla Facebookissa.

– Voittajalogoa käytetään juhlavuoteen liittyvässä markkinoinnissa sekä esimerkiksi tapahtumissa ja kilpailuissa. Se on siis kaikkien juhlavuoden tapahtumien järjestäjien käytettävissä, Uusitalo muistuttaa.

Se ei korvaa nykyistä kaupungin logoa, vaan on käytössä sen rinnalla ensi vuoden ajan.

– Juhlavuoden visuaalinen ilme rakentuu valitun logon ympärille.