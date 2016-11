|

Somerolaismuusikosta Rauli Badding Somerjoesta kertova teatterinäytelmä on ollut suosittu.

Salon Teatterin Bussi Somerolle -näytelmä on myyty loppuun.

Näytöksiä on ollut yhteensä 19 ja niihin on myyty yhteensä 2271 lippua.

Lisänäytöksiä ei ole tulossa.