Ensin houkutellaan matkailijoita, sitten uusia asukkaita

Matkailuyrittäjät ja kaupunki järjestivät Somero-kierroksen, jolla tutustutettiin somerolaisia oman paikkakunnan monipuolisuuteen.

Kun tarjonta on hallussa, voi markkinoida kohteita ja ohjata matkailijan juuri sinne, mistä hän on kiinnostunut.

Someron valtteja ovat muuan muassa laaja ja toimiva palvelujen kirjo, turvallisuus, luonto ja sijainti lähellä pääkaupunkiseutua.

– Meidän somerolaisten pitää puhaltaa yhteen hiileen. Tulijoille tulee kertoa Someron hyvästä fiiliksestä, jotta he tajuavat, että Somerolla on turvallista asua ja yrittää, heittää myynnin ja markkinoinnin opiskelija Minna Kari-Åberg, joka tekee harjoittelua somerolaisille matkailuyrityksille.

– Tänne tulevat matkailijat, mutta kyllä tarkoitus on saada lisää veronmaksajiakin, jatkaa kierroksella mukana ollut Kari-Åberg.

