Facebook-päivitys kirvoitti auttamaan

Muotiputiikki Helmen yrittäjä Anita Hallapelto julkaisi jokin aika sitten tunteisiin vedonneen Facebook-päivityksen, jossa pyysi yrittäjiä ja yksityisiä mukaan lahjakeräykseen.

Hän sai saman tien kymmeniä lupauksia lahjoituksista. Monet yrittäjät halusivat antaa lahjakortteja, tuotteita ja palveluitaan. Yksityiset lupasivat auttaa resurssiensa mukaan, joku lupasi leipoa kuivakakun, toinen pestä maton ja kolmas leluja lapsille. Vaikka mitä.

Puuhanainen otti yhteyttä sosiaalitoimistoon, seurakuntaan ja Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, joiden kautta löytyivät avun tarvitsijat.

Somero-lehti on julkaissut Annetaan hyvän kiertää -palstalla monista hyväntekeväisyyslahjoituksista, joita Somerolla on tehty. Esimerkiksi LähiTapiolan Someron toimistolla ja Someron sosiaalitoimella on Joulupuu-keräys. Lions Ladyt kokoavat ruoka- ja lahjakasseja.

Vaikka keräyksiä on menossa monia, on avun tarvitsijoita vielä enemmän.

Kohteita löytyy niin läheltä kuin kauempaakin.

Annetaan hyvän kiertää vaan.