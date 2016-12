Huomioi raketteja pelkäävä eläin

|

Uusivuosi on monelle eläimelle pelottava juhla. Monessa lemmikkitaloudessa kärsitään stressistä useita päiviä, kun raketteja ammutaan myös luvallisen ajan ulkopuolella.

Suuri osa eläimistä kokee räjähteet pelottavina. Ahdistunut eläin ei välttämättä pysty syömään tai nukkumaan. Eläin myös helposti kieltäytyy ulkoilusta eikä pysty käymään tarpeillaan. Pahimmassa tapauksessa se kärsii jännityksestä useita päiviä.

– Omistajan on tärkeää ottaa eläimen pelko huomioon ja pysyä itse rauhallisena. Ikävää on, ettei ilotulituksiin voi aina ennalta varautua, sillä raketteja ammutaan usein jo päiviä ennen ja jälkeen uudenvuoden aaton. Eläimet joutuvat tämän takia myös kärsimään luvattoman pitkän ajan, SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist sanoo.

SEY muistuttaa, että ilotulitusraketteja saa ampua uudenvuodenaattona vain määrättynä aikana iltakuudesta yökahteen. Koirat on hyvä käyttää ulkona hyvissä ajoin ennen kello kuutta ja huolehtia, että koira on hyvin kytketty.

– Rakettia säikähtävä eläin karkaa helposti ja voi paniikissa juosta hyvinkin kauas löytämättä enää takaisin. Joka uusivuosi kymmenittäin koiria pääsee karkuun. Paniikissa juokseva koira aiheuttaa helposti vaaraa niin itselleen kuin myös vaaratilanteita liikenteessä.

Lemmikkien lisäksi myös muut eläimet kärsivät ilotulitteista. Luonnonvaraiset eläimet eivät pysty varautumaan räjähdyksiin eivätkä välttämättä voi suojautua millään tavalla.

– Eläinten ystävän teko olisi jättää raketit kokonaan ampumatta, Lindqvist ehdottaa.