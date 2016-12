Hyvää itsenäisyyspäivää!

|

Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12. järjestetään tuttuun tapaan perinteikäs itsenäisyyspäivän juhla seurakuntakeskuksessa. Vuonna 2016 juhlitaan Suomen itsenäisyyden 99. vuotta. Samalla suunnataan jo hieman katseita tulevaan juhlavuoteen, kertoo Someron Kulttuurin kulttuurituottaja Mirka Alhonen.

Päivä alkaa jumalanpalveluksella, jonka jälkeen vieraillaan sankarihaudoilla sekä lasketaan seppeleet. Sen jälkeen seurakuntakeskuksessa on juhlakahvitus, jonka jälkeen puolilta päivin alkaa juhlaohjelma.

Luvassa on monenlaisia puheita ja esityksiä, jotka osaltaan juhlistavat Suomea ja suomalaisuutta sekä käyvät läpi itsenäisyyden merkitystä.

Tilaisuudessa kuullaan sekä seurakunnan että kaupungin edustajien tervehdykset, jotka tuovat pastori Jouni Salko ja kirjastonjohtaja Laura Tyysteri.

Maija Tolvi soittaa pianoa ja Metka Kööri laulaa. Mirja Honkanen lausuu suomalaista runoutta. Someron Nuorisoseuran Sarastus-tanssiryhmä esittää Tuusteppi-tanssin.

Juhlapuheenvuoro on Someron lukion abiturienteilla. Yhdessä laaditun puheen esittävät Noora Lindberg, Vilma Siviranta ja Jani Norrby. Puheen otsikko on Meidän Suomi.

– Tänä vuonna halusimme antaa nuorille tilaisuuden pitää puheen merkittävässä juhlassa. Otimme yhteyttä Someron lukioon asian tiimoilta. On hienoa, että abiturienttiporukka tarttui tähän mahdollisuuteen tarmokkaasti. Odotan innolla, mitä asioita nuoret nostavat esiin, toteaa kulttuurituottaja Alhonen.

Tilaisuus päättyy Maamme-lauluun.