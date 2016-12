Jenni Haukion puvussa on silkkiä ja pitsiä

|

Rouva Jenni Haukion puku on vaatesuunnittelija Sari Nordströmin käsialaa. Puvun on ommellut mallimestari, ompelija Karina Pekola.

Haukion toiveena oli klassinen iltapuku, jota voisi olla runsaasti käyttöä myös tulevaisuudessa, kertoo Presidentin kanslia. Puvussa on shantung-silkkiä ja pitsiä.

Haukion korut ovat Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 Monument-korusarjaa. Korut on suunnitellut kultaseppämestari Mika Tarkkanen. Hopeasta tehdyt korut ovat saaneet innoituksen Sibelius-monumentista, ja ne ovat kunnianosoitus suomalaiselle naiselle.

– Tunnelmani ovat kiitolliset niitä kohtaan, jotka ovat tämän maan rakentaneet, kertoi Jenni Haukio ennen juhlan alkua.

Juhlapuvun kanssa Haukio kantaa Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristiä nauhassa ja Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristin rintatähteä.

Kuva: TS/Jori Liimatainen.