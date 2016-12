Jo 88 prosenttia netissä

|

Suomalaisista 88 prosenttia käyttää internetiä. Alle 55-vuotiaista internetiä käyttivät lähes kaikki. Tiedot on kerännyt Tilastokeskus.

72 prosenttia suomalaisista käytti nettiä monta kertaa päivässä. Yleisimmin internetiä käytetään asioiden hoitamiseen, tiedonhakuun, viestintään ja medioiden seuraamiseen. Matkatoimistojen häviämistä on vauhdittanut se, että jo 12 prosenttia suomalaisista oli tänä vuonna vuokrannut majoitusta yksityishenkilöltä netin kautta.

Monien arkipäiväisten asioiden hoidossa netti on liki välttämätön. Heikoimmin asiat ovat vanhemmissa ikäryhmissä, joissa edelleen melko suuri osa väestöstä ei käytä internetiä. 65–74-vuotiaista netin käyttäjien osuus oli 74 prosenttia ja 75–89-vuotiaista 31 prosenttia. Kehitys on edennyt siihen pisteeseen, että enää internetin käyttö yleistyy vain vanhemmissa ikäryhmissä.

Verkon medioista suosituimpia ovat verkkolehdet ja televisiokanavien uutissivut, joita oli lukenut 74 prosenttia.

Somero-lehdessä kasvu näkyy verkkosivuja enemmän näköislehtitilaajien määrässä.