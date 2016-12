Jouluisen lajittelun aakkoset

|

Kun juhlat on juhlittu, on siivouksen aika. Joulun jätteiden lajitteluun löydät apua tästä pikaohjeesta.

Amaryllis

Kuolleet huonekasvit ja leikkokukat lajitellaan biojäteastiaan tai omaan kompostoriin. Multaa ei toivota biojätteen joukkoon, mutta omalle pihalle tai kompostoriin sen voi tietysti laittaa. Multa kelpaa myös kukkaruukun tavoin polttokelpoisen jätteen/sekajätteen astiaan. Kasvit ja kukat ovat polttokelpoista jätettä/sekajätettä, jos kiinteistöllä ei ole biojätteen keräystä tai omaa kompostoria.

Glögitölkki

Kartonkinen glögipakkaus kelpaa kierrätykseen, muovikorkista tai alumiinivuorauksesta huolimatta. Huuhdo ja valuta likaiset keräyskartongit sekä pakkaa ne tilan säästämiseksi sisäkkäin. Lasiset glögipullot voi kierrättää pakkauslasina, viiniglögipullot otetaan vastaan kauppojen palautusautomaatteihin.

Joulukuusi

Joulukuusia otetaan vastaan risujätteenä veloituksetta jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla. Jotkut taloyhtiöt järjestävät kuusille oman keräyksen.

Kinkun luu

Ruokahävikki pienenee, kun joulukinkun lopuista keittää pyhien jälkeen vaikka hernekeiton. Suurikokoiset luut kannattaa lopuksi lajitella polttokelpoiseen jätteeseen/sekajätteeseen. Pienemmät luut, kuten kanan luut, kelpaavat myös biojätteen joukkoon.

Kinkunrasva ja muut paistinrasvat

Rasva ei kuulu viemäriin! Juoksevia rasvoja ei toivota myöskään biojätteen keräysastiaan. Juoksevat rasvat laitetaan esimerkiksi maitotölkkiin pakattuna polttokelpoisen jätteen astiaan. Jäähtyneen ja kiinteän kinkunrasvan voi laittaa myös biojätteen joukkoon. Kotikompostoriin voi toki laittaa nestemäisiäkin jätteitä, kuten ruokaöljyä.

Kinkunrasvoja kerätään tänä vuonna osassa Rinki-ekopisteissä Kinkkutemppu-tempauksessa. Kinkkutemppu on Kemianteollisuuden alulle laittama yhteisprojekti, jonka tarkoituksena on tuoda kiertotaloutta lähemmäksi kuluttajien arkea konkreettisen esimerkin avulla. Joulun 2016 alla kuluttajia pyydetään palauttamaan kinkunpaistosta yli jääneet rasvat kierrätyspisteille ja yli jääneestä paistinrasvasta valmistetaan uusiutuvaa polttoainetta Nesteen Porvoon jalostamolla. Lopuksi paistinrasvasta valmistetun polttoaineen myynnistä saatu tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Lisätietoa Kinkkutempusta: kinkkutemppu.fi.

Kynttilöiden jäämät

Steariini- ja parafiinijäämät kannattaa kerätä talteen ja käyttää uusien kynttilöiden valmistukseen. Muuten kynttilöiden jäämät kuuluvat polttokelpoiseen jätteeseen/sekajätteeseen.

Lahjapaperi

Joululahjojen kiiltävät käärepaperit kuuluvat polttokelpoisen jätteen astiaan, eivät paperinkeräykseen. Polttokelpoiseen jätteeseen kuuluvat myös pakettinarut. Säästä siisti lahjapaperi ensi jouluksi tai kääri lahjat kauniisti sanomalehtipaperiin, jonka voit lajitella käytön jälkeen paperinkeräykseen.

Minionit

Toiko Joulupukki kielloista huolimatta turhakkeita? Lahjoita itsellesi tarpeettomat tavarat vaikka kierrätyskeskuksiin, ehkä jollain toisella on niille kuitenkin käyttöä. Rikkinäiset lelut, koristeet ja vempaimet ovat tavallisesti polttokelpoista jätettä/sekajätettä. Muista kuitenkin palauttaa sähköllä toimivat laitteet omiin vastaanottoihin!

Pokemonin laatikko

Myös PVC -muovista valmistetut tuotteet laitetaan polttokelpoisen jätteen/sekajätteen joukkoon. Koko Lounais-Suomen jätehuollon alueelta kerätty kotien päivittäinen jäte hyödynnetään sähkön ja lämmön tuotannossa. Jätevoimaloiden tekniikka on suunniteltu yhdyskuntajätteen polttamiseen, mikä tarkoittaa, että korkean lämpötilan ja monivaiheisen savukaasujen puhdistuksen vuoksi myös PVC-muovia voidaan polttaa turvallisesti.

Tuikunkuoret

Foliopaperin, alumiinivuoat ja tuikkujen alumiinikuoret voi laittaa metallinkeräykseen uuden metallin raaka-aineeksi.

Uudenvuodentinat

Tinat eivät nimestään huolimatta ole tinaa, vaan enimmäkseen ympäristölle myrkyllistä lyijyä. Käytä ne ensi vuonna uudelleen, tai toimita jätekeskuksiin, lajitteluasemille tai Yrjö-ympäristöautoon.

Valosarjat

Rikkoutuneet led-kynttilät ja kokonaiset valosarjat kuuluvat sähkölaiteromun keräykseen. Lajitteluasemien, jätekeskusten ja Ekotorien lisäksi sähkölaitteita vastaanottavat nykyään myös suuremmat kaupat.