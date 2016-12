Joulurauhan julistus lauletaan tänään kirkossa

|

Mieskuoro Euga on viidettä toimintavuottaan juhlistava nuorten miesten huippukuoro, jonka laulajat tulevat Turusta, Tampereelta, Helsingistä ja Jyväskylästä.

Kuorolla on menossa Hankien kätkemää -joulukiertue, joka on pysähtynyt jo mainituissa kaupungeissa. Kiertue päättyy tänään Someron kirkkoon.

Konsertissa kuullaan kantaesityksenä säveltäjä Jukka Linkolan Joulurauhaa -julistus mieskuorolle -teos.

Kyseinen kantaesitys on ensimmäinen sävelletty versio perinteisestä jouluaattona luettavasta joulurauhan julistuksesta.

– Teoksesta tuli julistuksellinen tarina. Sodan ja väkivallan maailman keskelläkin ihmisillä on vahva halu julistaa rauhaa ja musiikki tarjoaa sille vahvan keinon. En tiedä, onko maailmanlaajuisesti koskaan koettu täydellistä joulurauhaa, joten sitäkin tärkeämpää sitä on julistaa, julistaa ja julistaa, Linkola sanoo.

Somerolaisille Euga on tuttu vieras, sillä tämä on neljäs vuosi, kun nuoret miehet poikkeavat isojen kaupunkien lisäksi myös Somerolle.

18–32 -vuotiaiden laulajien Mieskuoro Euga sai alkunsa, kun ryhmä Tampereen ja Turun entisiä poikakuorolaisia tutustui toisiinsa. He päättivät lyöttäytyä yhteen ja täyttää aukon Suomen kuoromaailmassa. Nuorten miesten kuoro on varsin harvinainen instrumentti niin Suomessa kuin myös muualla Euroopassa.

Kaikilla Eugan laulajilla on takanaan vankka kuorokokemus ja monet opiskelevat nykyään musiikkia myös ammatikseen. Eugaa johtaa Sibelius-Akatemian kuoronjohtoluokalla opiskeleva Visa Yrjölä (s. 1992).