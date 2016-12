Kaisa Suutela-Kuismalle director musices -arvonimi

|

Tuomiokapituli on myöntänyt director musices -arvonimen Salon seurakunnan johtavalle kanttorille, somerolaiselle Kaisa Suutela-Kuismalle.

Director musices on arvonimi, jonka tuomiokapituli myöntää ansioituneelle urkurille tai tasavallan presidentti ansioituneelle muusikolle.

Tuomiokapitulin myöntämästä arvonimestä ei ole ollut aiemmin säädöstä, mutta kirkkolakiin on tekeillä siitä muutos. Tuomiokapituli myöntää kirkolliskokouksen toimikauden aikana yhden arvonimen kutakin alkavaa 30 seurakuntavirassa olevaa kanttoria kohden.