Kiiruun joulu tarjoaa tänään puuhaa koko perheelle

Kiiruun joulussa on tänään torstain monipuolista jouluista tekemistä koko perheelle.

Kiiruulla voi kuunnella joulutarinoita ”takkatulen” ääressä tai tutustua erilaisiin vanhoihin soittimiin lasten musiikkityöpajassa. Katsella voi jouluevankeliumista tehdyn näytelmänpätkän ja kuunnella Kirkonmäen koulun kuoron ja Nuorisokuoron laulamia joululauluja.

Kivimakasiiniin pääsee kurkistamaan Nokan lammastilan pehmoisia lampaita. Kivimakasiinissa on myös Naiskuoron järjestämää ohjelmaa ja kahvila.

Monitoimitalon aulassa pidetään myyjäiset, joissa on leivonnaisia, käsitöitä ja erilaisia julkaisuja.

Loiskeessa voi illan päätteeksi lähteä jouluiseen syvänveden vesijumppaan.

Kirjastossa pääsee koristelemaan joulukuusta itse tehdyillä koristeilla. Koristeita askarrellaan iltapäivällä kierrätysmateriaaleista.

Lasten musiikkityöpajassa ihmetellään, minne joulupukin kartta on kadonnut ja kokeillaan vanhoja suomalaisia soittimia tamperelaisen kulttuuriosuuskunta Uulun avulla. Kolme varttia kestävään työpajaan mahtuu 30 lasta.

Kiiruun joulun järjestävät Someron Kulttuuri, Someron kaupunginkirjasto ja Someron Liikunta ja Someron Säästöpankki.