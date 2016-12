Kotimaiset juurekset kuuluvat joulupöytään

|

Ravintosuositusten mukaan kasviksia, marjoja ja hedelmiä pitäisi syödä viittä väriä ja vähintään puoli kiloa päivässä. Kasviksissa piilee terveellisen ruokavalion salaisuus. Ne edistävät ruuansulatusta, kasvattavat vastustuskykyä sekä auttavat pitämään verenpaineen ja painon kurissa.

Juureksissa on paljon hyödyllisiä kuituja ja ravintoaineita, kuten B-vitamiineihin kuuluvaa folaattia, jota on melko vaikea saada tarpeeksi ruoasta. Juurekset ovat myös suureksi hyödyksi verenpaineen säätelyssä, koska niissä on paljon kaliumia, joka on haitallisen natriumin vastavaikuttaja.

Minun lempijuurekseni on juhlallisen värinen punajuuri, Beta vulgaris, jota on viljely Kreikassa jo ennen ajanlaskumme alkua. Suomessa punajuurta alettiin viljellä 1700-luvulla.

Keitetyt punajuuret voi tarjoilla sellaisenaan lämpimänä kasvislisäkkeenä. Pienet syyspunajuuret ovat herkullisia uuniperunoiden tapaan valmistettuna. Talvipunajuuriin saa lisää makua paahtamalla lohkoja uunipellillä. Lisää niihin tilkka öljyä, suolaa ja muita mausteita makusi mukaan. Punajuuria voi käyttää myös raasteina, kasvispihveissä, padoissa ja laatikoissa.

Meidän perheemme lemppari-juuresruoka ovat paahdetut uunijuurekset. Juuresten kuorimisesta ja pilkkomisesta kun selviää, syntyy ruokalaji varsin vaivattomasti.

Paahdetut uunijuurekset

Tarvitset: Perunoita, porkkanoita, lanttua ja punajuuria, tilkan oliiviöljyä, suolaa sekä tuoretta rosmariinia.

Tee näin: Kuori, pilko ja lohko juurekset laakeaan uunivuokaan. Sekoita. Lorauta juuresten pinnalle muutama ruokalusikallinen oliiviöljyä. Lisää hyppysellinen suolaa ja leikkaa reilusti rosmaariinia juuresten pinnalle. Kypsennä reilussa 200 asteessa tunnista puoleentoista. Seuraa kypsymistä. Kasvisten pinta saa mielellään ruskettua ja rapeutua.

Tarjoile uuniperunatäytteen, lihapadan, kalan tai kermaviilikastikkeen kera.

Resepti myös videolla:

https://youtube/ie3kKtOLEy0

Meri Vilen