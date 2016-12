Piparit, pussukat ja villasukat – katso uudet kuvat lukijoiden joulukalentereista

|

Pyysimme lukijoilta kuvia ja tarinoita itsetehdyistä joulukalentereista. Tässä vielä kuvahaasteen satoa.

Meidän perheessä on kaksi tyttöa ja molemmilla on tällaiset kalenterit, kertoo somerolainen Elis Udras. Pusseista löytyy suklaata, meikkejä ja tarroja.

Tein tämän kalenterin kolme vuotta sitten poikaystävälleni, kertoo Sini. Siitä asti se on ollut vuosittaisessa käytössä.

Minä olen värkännyt parina jouluna tällaisen piparkakkujoulukalenterin, kertoo Päivi Vuorinen. Piparkakut olen ostanut koululaisten kautta (rahankeräyspiparkakkuja) ja niissä on valmiiksi reiät, joten ne on helppo ripustaa kranssiin. Sokerivesikuorrutteella numerot ja kalenteri on valmis. Jujuna on se, että kunakin päivänä otetaan yksi pipari pois ja tilalle laitetaan punainen joulukuusenpallo. Minulla on eri kokoisia palloja, joten kranssi pysyy loppuun saakka eläväisen ja hauskan näköisenä, kun nauhatkin ovat ihan tarkoituksella eri pituisia.

Uuvuttava työpäivä ja sitten tämä kalenteri odotti minua kotona, kertoo Toni Mäkelä. Tiedättekö sen hetken, jollain aurinko tulee mustien pilvien takaa myrskyn jälkeen? Siltä minusta tuntui, kun joulukalenterini näin. Kaikki on mietitty, suunniteltu ja toteutettu vain minua varten. Sanattomaksi vetää. Kiitos Paula-rakkaani jatkaa Mäkelä.

#joulukalenteri Kuva, jonka Ulla Koskentaka (@ullakoskentaka) julkaisi 30. 11ta 2016 klo 21.18 PST

Tämä joulukalenteri on ilahduttanut meillä jo 5-6 vuotta, kertoo Minna Meronen. Pienet sukat ja lapaset on kerätty kirppiksiltä ja kierrätyksestä. Samoin puiset pyykkipojat. Tämä erittäin luontoystävällinen kalenteri on tänä jouluna täytetty herkuilla. Täyttämiseen ja ripustamiseen ei mene aikaa kuin hetki. Sukkien ja lapasten keräämiseen sen sijaan meni aikoinaan useampi kuukausi. ”Luukuissa” ei ole numeroita. Niitä on 24 ja ne avataan vasemmalta oikealle järjestyksessä. Viimeisessä luukussa on aina jotain hieman spesiaalia, kuvailee Meronen.

Vähän rouheempi #joulukalenteri Harmi että #veikkaus lla oli varsin kesäisiä arpoja #joululalenteri2016 #turunsanomat @turunsanomat Kuva, jonka Jenna Alho (@jennaalho) julkaisi 23. 11ta 2016 klo 9.48 PST

Tämä kalenteri on askarreltu tänä syksynä. Materiaalina on muun muassa pieniä lääkelaatikoita ja paperi- ja muoviroskiin menevää tavaraa. Se on näin 50-luvulla syntyneelle arvokasta askartelumateriaalia, kertoo kuvan lähettänyt Hannele Kareranta Salosta.

TYKS Tules reumaortopedian henkilökunnan joulukalenteri rakennettiin kaappiin! Kaappi tuli Paimion sairaalasta muuttokuorman mukana. Kuvan lähetti Teija Tiusanen.

Kuvan kalenteri on tehty jo lähemmäs kymmenen vuotta sitten, kertoo kuvan lähettänyt Anna-Mari Kärkkäinen. Itse kalenterin rakentamiseen ei mennyt kauan aikaa, mutta kalenterinlaatikkoina käytettävien tulitikkuaskien keräämisessä meni aikaa. Laatikoiden nuppeina ovat puuhelmet, ja kalenterin päällinen on huopakangasta. Kalenterin ympärillä on jäkälää ja pikku oksa. Kalenterin päällä istuu kaksi käpytonttua. Pohjana on vanerin pala. Kalenterin rasioihin laitetaan yleensä tarroja, herkkuja, pinnejä, pompuloita, koruja tms. pikkujuttuja. Tänä vuonna kalenteria availee Kärkkäisen neljävuotias tyttö.