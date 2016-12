Jos ei vuokralaista, niin taidetta

|

Someron keskustassa on harmillisen monta tyhjää liiketilaa. Keskusta kaipaisi kipeästi lisää elämää.

Joensuuntien ytimen ulkopuolella on hienoja liikkeitä, kuten Pellavakeskus. Olisipa upeaa saada tämäkin turistien matkailukohteena toimiva liike esiin kaupungin sydämeen. Se on täynnä tuotteita, jotka näyttäisivät kauniilta myös näyteikkunoissa.

Vuokrat ovat tietysti Joensuuntien varrella kovemmat kuin muualla Somerolla. Toisaalta lemmikkitarvikeliikkeen omistaja kertoi lehdessä myynnin moninkertaistuneen hänen muutettuaan sivukadulta Joensuuntielle.

Tilojen omistajien kannattaisi ehkä tässä tilanteessa miettiä, onko vuokrien taso kohdillaan. Olisiko vähemmän maksava vuokralainen parempi kuin tyhjä huoneisto?

Apteekin entisiin tiloihin on nyt tuotu ensiavuksi taidetta, Seppo Mannisen veistoksia. Hieno idea! Huomattavasti parempi vaihtoehto kuin tyhjä tila. Jos tilassa palaisivat myös valot, olisi itakävelijälläkin ihaltavaa.