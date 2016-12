Palovaroitin lisää turvaa

|

Pelastusopiston viime vuoden tilastojen mukaan Suomessa sattuneissa asuinrakennusten tulipaloissa noin joka kolmannessa tapauksessa ei ollut lainkaan palovaroitinta. Joka kuudennella palovaroitin ei toiminut.

Suomalaiset eivät ole riittävästi varautuneet kodissa sattuvaan tulipaloon. Parannettavaa on rutosti. Hienoa olisi, että jokaisessa huoneessa olisi palovaroitin. Näin ei kestä liian kauan, että havahtuu paloon.

Suurimmat riskit kodin tulipaloille aiheuttavat sähkölaitteet sekä liedet ja uunit. Helposti syttyvä esine, kuten talouspaperirulla tai patalappu, on jäänyt liedelle tai sen läheisyyteen ja liesi on unohtunut päälle. Myös valaisimet ja saunan kiuas ovat merkittäviä tulipalon aiheuttajia.

Kotien yhä lisääntyvä elektroniikkamäärä lisää myös tulipaloriskiä. Viallinen laite rupeaa savuamaan tai kännykän laturi syttyy palamaan.

Huolla ja testaa palovaroitinta. Vaihda paristot vuoden välein.

Palovaroitin on halpa henkivakuutus. Pelastuu suurelta tuholta, kun tulipalon havaitsee varhaisessa vaiheessa.