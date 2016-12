|

Jouluna lähimmäisenrakkaus on voimissaan. Kuluvana joulunalusaikana somerolaiset ovat olleet auttavaisia.

– Tänä vuonna lahjoituksia on saatu enemmän kuin aikaisempina vuosina. Joululahjoituksia on tullut lahjoina, lahjakortteina sekä ruokakasseina, yhteensä noin 10 000 euron arvosta, toteaa vs. sosiaalityönjohtaja Marjaana Sorokin kaupungin sosiaalitoimen kautta suunnatuista joululahjoituksista.