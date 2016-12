Somerolle tulossa vahva kulttuurivuosi

|

Somerolaiset ovat panneet tuulemaan. Kulttuuriyhdistykset ovat saaneet monta tapahtumaa vireille ensi vuodeksi. Joukossa on kotikutoisia, persoonallisia ja valtakunnallistakin kiinnostusta herättäviä kulttuuritilaisuuksia.

Kansainvälisesti tunnettu taiteilija Antti Laitinen ei ole vielä pitänyt taidenäyttelyä kotikaupungissaan Somerolla. Ensi kesänä hänen taiteensa esittäytyy kivimakasiinissa.

Luonto tulee lähelle, kun runoilija Risto Rasa lukee tekstejään. Nuori muusikko, Henrik Illikainen tiisuilee Kiiruun puistossa. Kirjailija Kaari Utrio kertoo maaseudun naisen historiaa. M. A. Numminen hyppii Gommina framille.

Myös edesmenneiden paikallisten kulttuurivaikuttajien, kuten kirjailija Ester Ahokaisen ja Helvi Hämäläisen sekä muusikoiden Rauli Somerjoen ja Unto Monosen ääni nousee esiin.

Siinä on vain pieni osa vuoden annista.

Tilaisuuksia on pitkin vuotta, mutta Suviheinäviikoilla kulttuuripaketti on erityisen paksu ja täyteläinen. Silloin Someron soundi pääsee valloilleen ja raikaamaan arvoisellaan tavalla.

Vuosi 2017 tulee olemaan Suomen juhlavuosi. Se on myös somerolaisen kulttuurin ylistys, ja ennen kaikkea yhdessä tekemisen riemuvoitto. Sitä osoittaa loppuvuoden Juhlakavalkadi, jossa monitoimitalon lavalle nousee yli sata somerolaista näyttämään taitonsa yhteen hiileen puhaltamisessa Suomen kunniaksi.

Lue lisää perjantain 30.12. Somero-lehdestä