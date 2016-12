Tänään tarjolla slaavilainen joulukonsertti

|

Venäläinen mieskuoromusiikki on rikasta ja monipuolista ja siinä kuuluvat vahvat kaiut niin ortodoksisesta kirkosta kuin myös keisarivallan ajasta. Näihin kaikuihin on oiva mahdollisuus tutustua, kun Pietarista, Venäjältä kotoisin oleva, vuonna 1992 perustettu Konevitsa-kvartetti pysähtyy joulukiertueellaan Someron kirkkoon tänään kello 19.

Konevitsa-kvartetin jäsenet ovat klassisen laulukoulutuksen saaneita ja haluavat työllään tukea Konevitsan luostarin jälleenrakentamista.

Tämänkertainen konserttikiertue on kvartetin 23. kiertue Suomessa.

Konsertissa kuullaan monipuolinen kattaus venäläistä kirkko-, kansan- ja sotilasmusiikkia sekä sävellettyjä mieskuoroteoksia, joululauluja unohtamatta.