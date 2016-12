Tarja Hovila on kolmannen kerran Suomen paras koirankasvattaja

|

Adamant`s kennel -nimellä englanninspringerspanieleita kasvattava Tarja Hovila palkittiin viikonloppuna Helsingin Messukeskuksessa tämän vuoden parhaana koirankasvattajana.

Vuoden 2016 kasvattaja -titteli tuli pitkäjänteisestä koirienkasvatustyöstä, sillä Hovila on kasvattanut englanninspringerspanieleita 40 vuoden ajan.

Menestystä on tullut vuosien varrella paljon. Hovila on palkittu vuoden kasvattajana kaksi kertaa aiemminkin, vuosina 2010 ja 2011.

Kilpailun järjestäjä on Suomen Kennelliiton Koiramme-lehti. Kilpailussa on kolme eri sarjaa: Vuoden Kasvattaja, Vuoden Näyttelykoira ja Vuoden Veteraani.

Kussakin sarjassa pisteytetään kaikissa Suomessa järjestetyissä virallisissa, kaikkien rotujen näyttelyissä saavutetut ryhmänsä paras eli RYP- ja koko näyttelyn paras eli BIS-sijoitukset. Näiden lisäksi mukaan lasketaan rotujärjestön tai rotua harrastavan yhdistyksen pääerikoisnäyttelyn rotunsa paras eli ROP- ja vastakkaisen sukupuolen paras eli VSP-tulokset.

Lue lisää 13.12.2016 lehdestä