Vapaaehtoistyö vie linnaan

|

Nyt joku jekuttaa. Se oli Sakun Rouvalin ensimmäinen ajatus, kun Sani, 11, soitti isälleen töihin, että nyt on tullut kirje Salelta.

Salella tytär viittasi presidentti Sauli Niinistöön ja Linnan juhliin, jonne Rouvali vaimoineen on saanut kutsun.

Kun varmistui, että kirje on mitä aidoin ja oikeaan paikkaankin postitettu, alkoi valmistautuminen. Vaimo varasi kampaajan ja meikin, asukin löytyi. Rouvalin pukuvalintaa ei tarvinnut kahdesti miettiä: juhlassa hänet nähdään palokuntapuvussa, jota koristaa Linnassa harvoin nähty erikoisuus, palokunnan paraativyö.

12-vuotiaana aloitettu VPK-harrastus on nimittäin kantanut pitkälle. Rouvali työskentelee Tampereella Hämeen Pelastusliitossa turvallisuuskoulutuspäällikkönä. Kun kello tulee 16, alkavat vapaaehtoistyöt: Rouvali toimii Hämeen pelastusliiton palokuntanuorisotyön puheenjohtajana. Sen ohella hän kiertelee ympäri Suomea Junnulla ja Jannulla eli valistavaan nuorisotyöhön rakennetuilla kevytsammutus- ja kevytpelastusautoilla.

Intohimo pitää miehen kiireisenä.

– Vapaita viikonloppuja on tänä vuonna neljä.

Rouvali on turvallisuudesta perillä. Se tiedettiin myös presidentin kansliassa, josta kerrottiin, että juuri pitkäaikainen ja pyyteetön vapaaehtoistyö oli syynä Saku Rouvalin ja tämän aisaparin Timo Tammiston kutsuihin.

Itsenäisyyspäivä on Rouvalille tärkeä juhla, jota on usein vietetty kotona Tuntematonta sotilasta katsellen. Tänä vuonna elokuva jää näkemättä, jollei Rouvali katsele sitä automatkalla Helsinkiin. Se voisi auttaa jännitykseenkin, jota on ilmassa.

– On hienoa päästä osallistumaan valtakunnan ykkösjuhlaan. Onhan se hyvin erilainen kokemus. Se mietityttää, miten osaa käyttäytyä, kun en ole koskaan oikein sopeutunut normeihin vaan ollut omanlaiseni persoona.

Rouvali on jo saanut vinkkejä Linnan juhlassa olleelta ystävältään. Nesteitä on kuulemma syytä nauttia aina kun mahdollisuus on, sillä tunnelma juhlassa on tiivis ja hikinen. Senkin Rouvali jo tietää, että matka kättelemään on huomattavasti lyhyempi, kuin mitä televisio antaa ymmärtää.

Suunnitelmiin kuuluvat myös petolliseksi mainostetun boolin ja herkkujen maistelu, tanssilattiallakin on vaimon toiveesta pyörähdettävä.

Laajasti verkostoitunut mies uskoo törmäävänsä moniin tuttuihin. Yksi kohokohdista on kuitenkin presidenttiparin kättely. Aiemman tapaamisen perusteella Rouvali tietää Niinistön sympaattiseksi kaveriksi.

– Tuomme jonkinlaisen tervehdyksen palokuntanuorisotyöstä ja totta kai kiitämme kutsusta ja toivotamme hyvää itsenäisyyspäivää.

Linnanjuhlien kutsu ei ole ainoa tapa, jolla Rouvalia on muistettu, siitä todisteena ovat lukuisat kunniakirjat ja palkinnot.

Rouvali on otettu kaikista muistamisista, sillä se on kiitos myös VPK:ta kohtaan. Mies harmittelee, että toiminta on aliarvostettua ja huonosti tunnettua, vaikka etenkin pienillä paikkakunnilla on usein juuri VPK ensimmäisenä paikalla onnettomuustilanteessa.

”On hienoa päästä osallistumaan valtakunnan ykkösjuhlaan. Onhan se hyvin erilainen kokemus. Se mietityttää, miten osaa käyttäytyä, kun en ole koskaan oikein sopeutunut normeihin vaan ollut omanlaiseni persoona.”

Vapaaehtoistyössä Rouvalia motivoi syrjäytymisen ehkäiseminen ja harrastusten tarjoaminen. Myös oma tausta koulukiusattuna on yksi syistä siihen, että Rouvali ymmärtää yhteisöllisen ja elämän pelisääntöjä opettavan harrastuksen arvon.

Rouvali haluaa viedä viestiä eteenpäin vetoamalla nuorisoon. Hän kiittelee nuoria reippaudesta ja avoimuudesta.

– Asenteiden muuttaminen on vaikeaa, mutta nuorilla ei ole ennakkokäsitteitä, ja heistä on helpompi kasvattaa turvallisuustietoisia.

Teksti ja kuva: Maija Paloposki, Loimaan Lehti