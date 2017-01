Baddingin musiikkia Helsingissä

|

Rauli Badding Somerjoen musiikki soi uudella tavalla ja monin uusin sovituksin tänään lauantaina Eerikinkadulla Helsingissä. Paikkana on Dubrovnik Lounge & Lobby.

Konsertissa Raulin veljentytär, laulaja Katri Somerjoki muistelee setäänsä musiikin ja tarinoiden kautta. Baddingin laajasta tuotannosta kuullaan sekä klassikkoja että harvinaisempia helmiä. Vieraana on arvoisa M.A Numminen! Illan yhtye on Katri Somerjoki & Niittisydän, jossa ovat mukana Katri Somerjoki – laulu, Stefanos Hirvonen – kitara, Kari Pulakka -kitara, Timo Tuppurainen – kontrabasso, Honey Aaltonen – virvelirumpu, + Laura Airola -viulu. Lämppärinä on Grandmother Corn.