Härkätulet loistavat tänään

Joka vuosi loppiaisen kunniaksi Hämeen Härkätie on valaistu sadoin ulkotulin ja jäälyhdyin. Erilaisia tuliteoksia ovat laittaneet esille tienvarren asuttajat, kyläyhdistykset sekä yritykset.

Komein osuus on menneinä vuosina ollut Tammela – Somero -väli, mutta valoja ja tulia tullaan varmasti myös tänä vuonna näkemään koko Härkätien matkalla. Tulet syttyvät illan hämärryttyä, ja valoa riittää pitkälle iltaan.

Somerolla Härkätulet ovat kauneimmillaan Kultelassa, joka sijaitsee Hämeen Härkätien (yhdystie 2802) varressa Someron keskustaajaman itäpuolella.

Tulen voimakas ja ikuisesti kiehtova taika kipinöineen ja liekkien tanssina luomoaa katsojan maagisesti. Sovittamattomassa rytmissä pimeyteen piirtyvä liekkien kertoma tarina hiljentää ja häkellyttää kauneudellaan. Suomi 100-vuotta, on saanut letkulaiset liikkeelle yhteisöllisen tulitaideteoksen luomiseen. Tarinamme Suomessa ja suomalaisena, rakentuu tulitaideteos-tarinan muodossa esitettäväksi perinteisellä Härkätulilla loppiaisena. Teoksen kimpussa ovat ahertaneet kyläläiset yhdessä, opettaja Olli Larjon johdolla. Tulitaideteos on osa tulevan kauden kesäteatterinäytelmää – eräänlainen alkusoitto kesän esityksille, koskien satavuotiaan Suomen itsenäisyyttä. Kepeys ja koskettavuus läsnä, yhdessä kokien ja tehden. Teoksessa on rajana vain mielikuvituksen kipinöivät reunat ja taivas. Yhteen hiileen puhaltaen.

Tulitaide-esitys Letkun puodin pihassa 6.1. kello 18. Mukana myös taiteilija Olli Larjo.



Loppiaistulien musiikkituokiot järjestetään Hämeen luontokeskuksessa. Musiikista vastaa Mervi Malin -Santos ja Hooper Santos sekä Milla ja Minne Malin. Musiikki alkaa soida kello 16.00 alkaen.