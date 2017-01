Jäähyväiset Koisthuhdan kotilaitumille

|



Jokaisella asialla on aikansa, jokaisella työllä mittansa ja yrityksellä elinkaarensa. Tänä talvena tuli Paakkosen tilan aika luopua lehmänpidosta.

Päätös lypsykarjasta luopumiseen vaatii pitkän kypsyttelyajan. Se ei ole asioita, joita tehdään hetken mielijohteesta. Karjaa kasvatetaan pitkällä tähtäimellä. Tilallisella on visio siitä, minkälaista karjaa hän haluaa kasvattaa ja millä tavoin. Samalla tavalla on karjasta luopuminen pitkän suunnittelun tulos. Siinä pyritään eläinten sekä talouden kannalta optimaaliseen lopputulokseen.

Paakkosen tilalla navetan tyhjentäminen haluttiin tehdä eläinten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Muutto ajoitettiin niin, että suurin osa karjasta myytiin tutulle tilalle aiemmin syksyllä, mutta muutto tapahtuisi vasta, kun uusi robottipihatto oli valmis ottamaan lehmät vastaan. Uskomatonta kyllä, muutto päästiin tekemään, kuten alustavasti oli sovittu.

Aamulypsy kotinavetassa sujui vielä tuttuun tapaan, illalla olisi mammojen aika opetella robottilypsyä yhdessä monen uuden laumatoverin kanssa.

Aamupäivän navettarauhan keskeytti epätavallinen hyörinä. Ovi, josta kesäisin kuljetaan laitumille, oli auki. Kavereita lähdettiin yksitellen taluttamaan ovesta pihalle. Lopen Mulli-Expressin auto odotti nurkan takana.

Useimmat lehmistä kulkivat kuuliaisesti taluttajan perässä. Osa löi jarrut kiinni niin, että yksi mies sai vetää kaikin voimin ja kaksi naista työntää, minkä jaksoivat. Melko nopeasti ja yllättävän sujuvasti koko lauma saatiin silti lastattua autoon. Matka kohti Akaan uusia kotiseutuja alkoi.

Perillä laumaa odotti valtavan kokoinen uutuuttaan kiiltävä pihattorakennus. Muutama lehmä hämmentyi suuresti ritilästä, jollaisella ne eivät ennen olleet astelleet. Useimmat kävivät rohkeasti kohti uutta kotia, uutta laumaa ja uutta elämäntyyliä.

Emäntä huokaisi helpotuksesta. Lehmät olisivat hyvissä käsissä myös tästä eteenpäin.

Meri Vilen