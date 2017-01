Joulukuusi on erinomainen kutualusta

|

Loppiaisena on tapana riisua joulukuusi koristeistaan ja kantaa se ulos. Kuusta ei kuitenkaan kannata heittää pois, vaan sen voi kierrättää hyötykäyttöön kalojen hyväksi. Veteen upotetut joulukuuset toimivat erinomaisina kalojen kutualustoina.

Jos rantavedet on raivattuja, ruopattuja ja rakennettuja, on pulaa ahventen ja muiden keväällä kutevien kalojen kutupaikoista, mikä voi merkittävästi rajoittaa kalakantojen kokoa.

Tilannetta voidaan parantaa upottamalla veteen joulukuusia, jotka toimivat erinomaisia kutupaikkoina. Nämä turoiksi kutsutut kutualustat toimivat myös suojapaikkoina vastakuoriutuneille kalanpoikasille, sekä keräävät pieniä vesieliöitä tarjoten näin ravintoa kalojen kasvuun.