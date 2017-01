Juho Pettersson jatkaa kirkkovaltuuston johdossa

|

Kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajakseen Juho Petterssonin vuosiksi 2017–2018.

Myös muut puheenjohtajisto säilyy ennallaan.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana jatkaa Tarja Kankare ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana Hanna-Liisa Kärki. Kirkkoherra on kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. He ovat Marketta Aaltonen (varajäsen Tuula Salonen), Heikki Veikkola (Pentti Manner), Colette Roto (Touko Roto), Anu Lankinen (Anneli Lehtimäki), Petri Känkänen (Elina Mettovaara), Pauli Eino (Outi Tuuminen), Markku Manni (Heikki Laine) ja Tellervo Suomalainen (Antti Kujansuu).

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hanna-Liisa Kärjen henkilökohtainen varajäsen on Jussi Talikka.