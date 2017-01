Kylmää kyytiä

|

Maidontuottajalle tilitettävä osuus maitolitrasta ei ole juuri muuttunut viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana. Meijerin ja kaupan osuus on sen sijaan yli kaksinkertaistunut, osin palkkojen nousun takia.

Vuonna 2005 maitolitrasta tilitettiin tuottajalle keskimäärin 35 senttiä. Viime vuonna tuottaja sai pari senttiä enemmän.

Kaupassa kevytmaitopurkki maksoi 2005 keskimäärin 63 senttiä, viime vuonna 88 senttiä. Nousu on ollut 25 senttiä, eli 40 prosenttia. Osassa kauppoja hinnannousu on ollut jopa 50 prosenttia. Hintavertailut teki Maaseudun Tulevaisuus.

Maidon tuottajahinnan ja kaupan hyllyhinnan välinen ero on revennyt isoksi. Kyyti on kylmää sekä maidontuottajalle että kuluttajalle.

Meijerin ja kaupan hintaosuudet eivät ole julkisia.

Maito sen sijaan on edelleen maukas, hyvä ja terveellinen juoma. Hinnannousuista huolimatta kuluttajan kannattaa ostaa ja juoda maitoa päivittäin. Perusteluiksi riittää se, että 10 vuoden aikana ovat nousseet myös vähemmän terveellisten, lähinnä vettä, sokeria ja lisäaineita sisältävien juomien hinnat.