Loppiainen lopettaa juhlakauden

|

Loppiainen on kristillinen juhlapyhä, johon joulun aika loppuu.

Loppiaisen vietolla on ollut useita eri syitä historiassa, kuten Kristuksen syntyminen, Jeesuksen kaste sekä kertomus idän tietäjistä. Tänä päivänä loppiaista vietetäänkin Suomessa kyseisten tietäjien Betlehemiin saapumisen kunniaksi.

Loppiainen on virallinen vapaapäivä työelämässä.

Tämän vuoden kalenterissa se osuu perjantaille 6.1.

Loppiaisen aukioloajat 2017

kauppojen aukiolot riippuvat kaupoista

ja ketjuista itsestään

Alkot, pankit ja postit ovat kiinni

Somero-lehti ei ilmesty, seuraava numero

ilmestyy tiistaina 10. tammikuuta