Osallistu kilpailuun: Millainen on sinun Somerosi?

|

Someron kaupunki ja Somero-lehti järjestävät Minun Someroni -kilpailun, jolla haetaan tarinoita ja kuvia, millainen Somero on.

– Somero pitää sisällään kaikenlaisia muistoja ja jos jonkinmoista tarinaa. Olisi upea kuulla tai nähdä erilaisia legendoja ja suvussa kulkevia tarinoita vuosikymmentenkin takaa: kuinka ensi rakkaus roihusi tanssilavan takana, naapurisopu saatiin syntymään vuosien jälkeen, sukukokous sai tragikoomisia mittasuhteita, hupaisia bussimatkoja, poikien konnuuksia ja tyttöjen punasteluja, elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalo toivoo.

– Tarinan voi kertoa sanoin ja kuvin, se voi olla myös tarina tulevasta. Vain mielikuvitus on rajana. Odotan mielenkiinnolla millaisia muistoja ja mielikuvia Someron kunnallishallinnon ja Suomen juhlavuosi somerolaisissa herättää, hän jatkaa.

Kuvakilpaan voi osallistua valokuvalla, piirustuksella tai vaikkapa maalauksella.

– Mukaan käy yksittäinen kuva, mutta myös kuvasarja. Kunhan kuva kertoo, millainen on sen ottajan tai tekijän Somero, ohjeistaa Somero-lehden päätoimittaja Sari Merilä.

Kilpailutöitä voi toimittaa Somero-lehteen tammikuun ajan. Kilpailun voittajat valitsee järjestäjien raati.

– Somero-lehti julkaisee voittajat helmikuussa ilmestyvässä juhlanumerossaan. Kilpailun muutakin satoa tullaan julkaisemaan juhlavuoden aikana, Merilä kertoo.

– Kaupunki voisi myös olla kiinnostunut käyttämään joitakin töitä markkinoinnissa, mutta ostaa sitten tapauskohtaisesti tarinat tai kuvat tekijöiltä käyttöönsä, Uusitalo kertoo.

Kuvat ja tarinat kerätään myös Somero150-nettisivuille.

Lähetä kilpailutyösi Somero-lehteen 1.2. mennessä!