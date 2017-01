Pientä fiilausta

|

Suomi 100 ja Somero 150 -juhlavuodet ovat alkaneet.

Kuten jo ehkä huomasitkin Somero-lehti lähti juhlavuoteen hiukan uusituin ilmein.

Yritysasiakkaamme ovat toistuvasti pyytäneet näkyvyyttä lehdessä myös alkusivuilla. Perinteisesti ilmoitukset on pääasiassa koottu lehden viimeisille sivuille.

Nyt vastasimme pyyntöön muokkaamalla sivujärjestystä uusiksi niin, että ensimmäiselle aukeamalle on mahdollista sijoittaa ilmoituksia.

Siitä eteenpäin lehti jatkuu entisenlaisenaan. On pääkirjoitus/pääuutissivu ja sen jälkeen kirkolliset/mielipiteet sekä keskiaukeama, josta siirrytään kohti urheilua ja päivyriä.

Lehden numeroita tulee tänä vuonna juhlaan sopivasti 100 kappaletta.

Antoisia lukuhetkiä

juhlavuodelle 2017!