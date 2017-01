Satumaisille paratiiseille liputuspäivä?

|

Suomessa on parikymmentä joko virallista tai vakiintunutta liputuspäivää. Viimeisin ehdotus on, että suomalainen sauna saisi liputuspäivänsä kesäkuun toiseksi lauantaiksi, Suomalaisen Saunan Päiväksi. Perusteluna on, että sauna on oleellinen osa suomalaisuutta.

Tango Satumaa on oleellinen osa suomalaisuutta. Kansallisomaisuutta on myös sävelmä Paratiisi. Kummankin kappaleen takaa löytyy somerolaismuusikko eli Satumaan säveltäjä Unto Mononen ja Paratiisin tulkki Rauli Badding Somerjoki.

Musiikin voimaa ja suomalaisen musiikin päivää vietetään jo säveltäjä Jean Sibeliuksen syntymäpäivänä 8. joulukuuta.

Jospa liputus ei olisikaan henkilöitynyt Monoseen ja Baddingiin tai musiikkiin, vaan liputettaisiin satumaan ja paratiisin päivää. Suomessa löytyy monia paratiiseja ja satumaita; kuntia, joissa elo sujuu ja joista on hyvä ponnistaa valitsemalleen tielle.

Satavuotiaan itsenäisen maan juhlavuoden kunniaksi satumaisten paikkakuntien päivä olisi paikallaan. Somerolaisittain sille olisi nyt aika, sillä onhan Someron kunnallishallinnon 150-vuotisjuhlavuosi. Tai jos päätämme nostaa Someron viirin salkoon tiettynä päivänä. Olisihan se komeaa!