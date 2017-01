Seurakunnan on etsittävä säästökohteita

|

Someron seurakunnan väkimäärä vähenee noin 100 hengellä vuodessa. Se tietää verotuloissa 20 000 euron miinusta per vuosi.

Kirkkoherra Asko Ojakoski sanoo, että varojen ja maksajien vähetessä on pakko säästää. On etsittävä säästökohteet, sillä tällä menolla rahat eivät riitä pitkään.

Henkilöstökulut ovat yli 60 prosenttia budjetista. Säästöjä on löydyttävä sieltä.

Työryhmä on valmistellut strategiaa, miten toimia. Se on ehdottanut kirkkoneuvostolle, että vuoteen 2021 Someron seurakunta säästää 175 000 euroa. Vauhti on 30 000–40 000 euroa per vuosi.

Pohdittavana on, miten jatkossa jakaa työt. On mietittävä, mitä tehdään määräaikaisten virkojen kanssa. Otetaanko eläköityvän tilalle uusi työntekijä?

Avun tarvitsijoiden määrä ei ole vähentynyt, kun joka sektorilla leikataan. Matalan kynnyksen palvelujen kysyntä kasvaa.

Esimerkiksi diakoniapuolella apua tarvitsevien kirjo on laajentunut. Apua hakevat tiukilla olevat, väliinputoajat, työttömät, velkaantuneet, perheenjäsenensä menettäneet, väkivallan uhrit ja niin edelleen.

Diakoniatyöntekijöillä on huoli, miten maan hiljaisten käy säästöjen tiimellyksessä. Heidän, joilla ei ole voimia pitää puoliaan.

