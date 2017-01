Somero-lehden verkkosivujen kävijämäärä nousussa

|

Somero-lehden verkkosivuilla istuntojen/käyntien määrä nousi viime vuonna 15 prosenttia. Sivulla oli 1.1.–26.12.2016 yhteensä 93 572 istuntoa. Vastaava luku oli vuosi siten 81 202.

Myös eri käyttäjien määrä on noussut voimakkaasti, 18,6 prosentilla. Sivun katseluiden lukumäärä on vain pienessä nousussa, mutta sivujen kokonaiskatselumäärä on kasvanut kahdeksan prosenttia, 179 078/sivua (vuosi sitten 165 918).

Sen sijaan yhtä istuntoa kohti katsottujen sivujen määrä on laskusuunnassa. Viime vuonna kävijä katsoi kerralla 2,04 sivua, tänä vuonna 1,91.

– Kävijöiden määrä on siis huikeassa nousussa. Myös kaikkiaan katsottujen sivujen määrä on komeassa nousussa. Sen sijaan kävijä katsoo vähän vähemmän juttuja, kun hän tulee paikalle. Selittyykö se sillä, että sivuilla käydään useammin kuin ennen. Silloin ”lukuvelkaa” ei ole niin paljoa, arvelee TS-Yhtymän lehtien digituottaja Johanna Käkönen.

Suurin kävijämäärän, 3 000, oli 26. elokuuta, jolloin sivulla puhuttiin muun muassa Forssan vastaanottokeskuksesta.

– Normaalisti ylletään harvoin yli tuhannen kävijän per päivä.

Verkkosivujen suosituimmat jutut 2016:

1. Halloween vai pyhäinpäivä, lokakuu, 1 488 (lukijamäärä), 4:29 (sivulla vietetty aika)

2. Arttu Wiskarin isän hurja lupaus, maaliskuu, 1 382, 2:51

3. Suojatietä ylittämässä ollut nainen loukkaantui, marraskuu, 1 211, 2:03

4. Hiidenlinnan isäntä lento-onnettomuudessa, toukokuu, 1 055, 1:15

5. Emä menehtyi synnytyksessä, varsa elvytettiin, elokuu, 938 2:19

6. Somerolaismies sai surmansa kotonaan, huhtikuu, 910, 00:53

7. Somero-lehti seuraa mielenosoitusta, maaliskuu, 754 2:42

8. Tänään sännätään aarteenmetsästykseen, syyskuu, 727, 4:24

9. Timo Kouva kertoo lyhytkasvuisuudesta televisiossa, helmikuu, 702, 1:17

10. Laulun legendaarinen kauppa sulki ovensa, tammikuu, 669, 1:34