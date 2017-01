Tanssien juhlavuosi käyntiin

|

Suomi täyttää 100 vuotta ja Someron kunnallishallinto 150 vuotta. Juhlavuosi pyöräytetään käyntiin tanssiaisilla lauantai-iltana 28.1. Teeriharjulla.

Juhlatapa on mitä parhain Somerolle. Paikkakuntahan tunnetaan myös kesälavoistaan Esakalliosta ja Ämyristä sekä Teeriharjun talviparketista.

– Harvoin saa pitää näin isoja juhlia, joten eikö ne ole hyvä aloittaa tanssien. Elämä ei ole pelkkää juhlaa, vaan se on myös ruusuilla tanssimista, tokaisee Someron Kulttuurin puheenjohtaja Olla-Riitta Aarikka.

Tanssiaisiin on vapaa pääsy. Kriteerinä on juhlatuuli, Suomen itsenäisyyden ja somerolaisuuden arvostaminen.

Kulttuurituottaja Mirka Alhonen toivottaa kaikki tervetulleiksi. Tunnelma ei latistu helman pituudesta eikä tanssitaidosta.

– Tärkeintä on lähteä mukaan avaamaan juhlavuodet yhdessä. Iloita ja nauttia musiikista ja seurasta. Toivottavasti somerolaiset saapuvat paikalle sankoin joukoin, toivottaa Alhonen.

Tanssien vauhdittajana on naantalilainen Sunny Side Swing Band. Teeriharjulla kuullaan ikivihreitä, mutta myös uudempia kappaleita. Paikkakunnan omien poikien, Baddingin ja Monosen tuotantoa on luvassa sekä lattareitakin.

