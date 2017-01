Teemana matkailu ja harrastukset

|

Somero-lehden välissä ilmestyy perjantaina matkailu- ja harrastusaiheinen liite. Lehti otti ennakkotunnelmia matkailuun jo tiistain numerossaan:

Puolentoista tunnin lentomatkan päässä Turusta odottaa kolmen ainutlaatuisen kaupungin sikermä. Trojmiasto-kolmoiskaupunki on Dganskin, Sopotin ja Gdynian muodostama suurkaupunkialue.

Alueen tekee houkuttelevaksi läheisyyden lisäksi se, että siellä on jokaiselle jotakin. Kaupunkikulttuuria, historiaa ja rantoja. Kaiken lisäksi Puolan Pommeri on mielenkiintoinen maaseutumatkailukohde.

Lue lisää 24.1.2017 lehdestä