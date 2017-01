Valtakunnan ykkös- kulttuuria

|

Somerolla osataan tehdä kulttuuria!

Tänä vuonna se näkyy muun muassa juhlavuoden kunniaksi tehdyissä listauksissa.

Yle on tehnyt kattavan listauksen Suomen itsenäisyyden ajan tärkeimmistä kirjoista. 101 suomalaista kirjaa -kokonaisuuteen on valittu jokaiselta itsenäisyyden ajan vuodelta yksi teos.

Mukana on peräti kaksi somerolaista kirjailijaa. Kaari Utrio romaanillaan Ruusulaakso on vuoden 1982 kirja ja Risto Rasa runokokoelmallaan Kaksi seppää vuoden 1976 kirja.

Ylen Radio Suomen verkkosivuilla saa äänestää itsenäisyyden ajan ikimuistoisimpia suomalaisia kevyen musiikin sävellyksiä ja sanoituksia. Mukana on kolme somerolaisteosta: Baddingin Paratiisi, Monosen Satumaa ja Tiisun Elämältä turpiin sain. Käykäähän äänestämässä!