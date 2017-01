Viikon kuvat: Savusaunassa syntynyt ja myrskyn jäljet

|

Kulunut viikkoa toi mukanaan pakkaset ja talven ensimmäisen myrskyn. Marttilalainen sääprofeetta ennustaa, että talvi jää kuitenkin vähälumiseksi ja lyhyeksi.

Vuoden alku on perinteisesti uuden kuntoiluharrastuksen aloitusajankohta. Somerolaismies sai personal trainerikseen Miss Bikini Fitness -kisaan osallistuneen.

Vain hetki talvea. Talvesta on tulossa vähäluminen ja lyhyt, ennustaa marttilalainen sääprofeetta Arto Ali-Eskola. Pakkaset vaihtuvat plussakeleihin tammikuun lopussa, mutta helmikuun toisella viikolla on jälleen kunnon pakkaset, hän ennustaa. Talven lumet hupenevat hänen mukaansa jo helmikuun lopussa. Sääprofeetta on ennustanut säätä jo 35 vuoden ajan. Etualalla oleva peurapatsas on Ali-Eskolan tekemä. (Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat)

Kuin sata rapua ihossa kiinni. – Kolmetoista pakkasastetta on oikeastaan aika täydellinen avantoilma, pitkän linjan talviuintiharrastaja Matti Heinilä mietti sunnuntaina. Vakka-Suomen Latu lämmittää joka sunnuntai Metsälehdon saunan Uudenkaupungissa. Talviuintiharrastajat hakevat avannosta muun muassa hyvää oloa, parempaa unta ja stressin poistoa. Eräs Metsälehdon uimareista kertoo, että ensimmäinen talviuintikerta tuntui kuin sata rapua olisi ollut ihossa kiinni. (Henrika Bäcklund, Uudenkaupungin Sanomat)

Sauvusaunassa syntynyt. Sata vuotta keskiviikkona täyttänyt Elina Anteroinen ei mennyt koskaan naimisiin – ”kun laki ei määrännyt ja itte en huolinut”, hän kuittaa. Paimiolainen Anteroinen pärjäsi omillaan pitkälti yli 90-vuotiaaksi. Sen jälkeen hän on asunut Paltanpuiston palvelukeskuksessa. Anteroinen työskenteli Paimion parantolassa siivoojana. Hän on syntynyt Uudellakirkolla Anterolan kylässä savusaunassa samana vuonna kun Suomi itsenäistyi. (Kylli Salo, Kunnallislehti)

Eduskuntatalon taidetta Turussa. Wäinö Aaltonen ja itsenäisyyden vuosisata -näyttely kertoo taiteilijasta Suomen historian kautta. Näyttelyn alkuviikkoina on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä Työ ja tulevaisuus -sarjan työt Wäinö Aaltosen Museossa Turussa. Viisi kullattua kipsiveistosta palaa maaliskuussa eduskuntatalon täysistuntosaliin. Aaltonen tunnetaan merkittävänä julkisten veistosten tekijänä 120-luvun puolivälistä eteenpäin. Näyttely on avoinna WAMissa 7.5 asti. (Marttiina Sairanen, Turun Sanomat)

Treenaaja ja Bikini Fitness -kisaaja. Somerolainen Esa Pirttilä sai isänpäivälahjan, josta oli haaveillut: lahjakortin henkilökohtaisen valmentajan ohjaukseen. Muutaman kuukauden yhteistyö personal trainer Tanja Niskasen kanssa on pudottanut painoa ja liikkuminen sujuu sutjakammin. Ruokarytmin muuttamisen lisäksi Pirttilän ohjelmaan kuuluu kävelylenkkejä, kuntosaliharjoittelua, jääkiekkoa, pyöräilyä ja venyttelyä. Tanja Niskasella oli oma, kova tavoite syksyllä: hän osallistui Miss Bikini Fitness -kilpailuun. (Merja Ryhtä, Somero-lehti)

Lettikampauksessa metallitehtaaseen. Humppilalainen Aleksi Rantala, 19, sijoittui toiseksi Sim Red Carpet -kampauskilpailussa. Palkinto olleeseen studiopäivään hän otti malliksi malliksi luokkakaverinsa Noora Ahosen. Ammattikuvaaja otti valmiista kokonaisuudesta kuvia metallitehtaassa. Ne julkaistaan hiusalan ammattilehdissä. Kolmatta vuotta Novidassa kampausalaa opiskeleva Rantala uskoo lähtevänsä toistekin kisaamaan. - Menestys saattaa poikia uusia mahdollisuuksia, kuvailee Rantalan opettaja Satu Kaurala. (Satu Kaurala, Loimaan Lehti)

Kolme tuntia peltoajoa. Peltoendurance-sarja lähti liukkaasti käyntiin. Oripään Makkarkoskella käynnistettiin sunnuntaina uusi autourheilukilpailu, Makkarkosken peltoendurance. Uudesta kisasta tuli heti jättimenestys, sillä ensimmäiseen osakilpailuun starttasi 30 joukkuetta. Osakilpailuja tullaan ajamaan talven mittaan vielä kolme. Peltoendurancessa joukkue muodostuu 2-6 kuskista, jotka ajavat yhteensä kolme tuntia peltorataa. Eniten kierroksia kerännyt joukkue voittaa. (Kiti Salonen, Auranmaan Viikkolehti)

Lapsiperheen odotukset. Maria ja Juuso Ranne asuvat kolmen lapsensa, Mintun, Melissan ja Jaakon, kanssa Kaarinan keskustassa. He muuttivat Hepojoelta keskustaan, kun vanhin lapsi meni kouluuun. Vuodelta 2017 perhe odottaa hyvää arkea, perheen ja ystävien kanssa olemista, jotain muutakin kuin työntekoa ja yökyläilyä – siitä tykkäävät kaikki tässä perheessä. Uutta on myös perheen hankkima purjevene. Kumpikaan vanhemmista ei ole purjehtinut aikaisemmin. (Teija Uurinmäki, Kaarina-Lehti)

Kauppoja kiinni ja auki. Ruokakauppaverkosto on muutoksen kourissa Keskon ostettua Suomen Lähikaupoilta Siwat ja Valintatalot. Nyt K-kaupan vierestä saattaa löytyä Siwa tai Valintatalo. Yt-neuvotteluja käydään Siwoissa tai Valintataloissa Liedossa, Paimiossa, Turun Brahenkadulla ja Uudessakaupungissa. Lisäksi Keskon myyntilistalla on kymmenisen Siwaa ja Valintataloa kilpailusyistä, muun muassa Paimiossa, Piikkiössä ja Paraisilla. Lidl avasi tällä viikolla Kaarinaan toisen liikkeensä. Lähialueen asukkaat pääsivät tutustumaan kauppaan jo etukäteen. Lausteella yhtiöllä on hankittuna tontti. Lisäksi yhtiö suunnittelee vielä jopa kymmenen uuden kaupan perustamista Turun seudulle. (Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat)

300 putkessa. Mitä järkeä on kiertää 300 kierrosta polkupyörällä kilometrin mittaisessa putkessa? Ei mitään, mutta silti viikonloppuna ajettu Röret Runt 300 -kilpailu oli jälleen kerran täynnä osallistujia. Uudenkaupungin Vahterusringissä ajetussa kuntoilutapahtumassa ajoi kolmisenkymmentä pyöräilyharrastajaa sekä lauantaina että sunnuntaina. (Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat)

Oma jätepussi lähtee tästä Tallinnaan. Turun ja Salon polttokelpoinen jäte kuljetetaan lähivuosina hyödynnettäväksi neljään eri jätevoimalaan kolmessa eri maassa. Salon Korvenmäen jätekeskuksessa kerättävää kotitalouksien sekajätettä saatetaan kuljettaa Tukholmaan, Talliinnaan, Riihimäelle tai Kotkaan. Lounais-Suomen jätehuolto Oy joutui hakemaan kilpailutuksella väliaikaisratkaisua, sillä Salon jätevoimalaa koskeva valitus on edelleen käsiteltävänä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. (Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat)

Myrskyn jälkeen. Kasitielle kaatunut puu rysäytti hirviaidankin kumoon. Destian alihankkija Kari-Matti Yrjälä arvioi, miten alue pitää siistiä. Puu kaatui keskiviikkona Mynämäellä osittain tien päälle ja vaikeutti liikennettä Keskiviikon ja torstain välisenä yönä Vakka-Suomen Voiman alueella oli jopa 1500 taloutta ilman sähköä. (Mari Loikkanen, Laitilan Sanomat)

Viikon kuvat: Kuvia eri puolilta maakuntaa