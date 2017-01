Vuoden paras -finalistit on valittu

|

Vuoden paras 2016 -kilpailuun on valittu finalistit. Kategorioita on kahden aiemman vuoden tyyliin kymmenen ja kussakin kolme ehdokasta.

Uutta kilpailussa on se, että tällä kertaa ehdokkaita pyydettiin yleisön lisäksi eri yhdistyksiltä.

Somerolaiset yrittäjäyhdistykset nimesivät kukin oman ehdokkaansa Vuoden firmaksi. Lions- ja rotary-yhdistykset puolestaan valitsivat Vuoden hyväntekijä -ehdokkaat.

Someron Liikunta nimesi, keitä on ehdolla kategoriassa Vuoden liikuntateko, ja Someron Kulttuuri, keitä sarjassa Vuoden kulttuurintekijä.

Kilpailun raati valitsi itse finalistit kategoriaan Somero maailmankartalle.

Loput finalistit ovat yleisön ehdottamia. Finaaliin pääsi suoraan, jos ehdotuksia tuli useita. Tasatilanteissa raati valitsi ehdokkaan. Kategoriat ovat Vuoden talkoolainen, Vuoden asiakaspalvelija, Vuoden ilopilleri, Vuoden somettaja ja Vuoden somerolainen.

– Uudella systeemillä saatiin niin asiantuntijoiden kuin yleisönkin mielipide esiin. Ehdolla on nyt suuren yleisön tuntemia persoonia, mutta myös ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole persoonina niin esillä, vaikka heidän työnsä on merkityksellistä, kertoo raadin puheenjohtaja Petri Siviranta.

Voittajat julistetaan Hämeenportissa järjestettävässä gaalassa 11. helmikuuta.

Vuoden paras -kilpailun järjestävät Somero-Seura, Someron Yrittäjät, Someron Yrittäjänaiset, Somero Sydämessä, Someron kaupunki, Someron Kulttuuri, Someron Liikunta, Somero-lehti ja Hämeenportti. Raadissa oli edustaja kustakin tahosta.

