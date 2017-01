Vuosi täynnä odotettavaa – lue mitä 2017 tarjoaa lähellä ja kauempana

|

Satavuotiasta itsenäistä taivaltaan juhliva Suomi on täynnä toinen toistaan hienompia tapahtumia. Monet juhlavuoden tapahtumat tulevat lähes kotiovelle tai niiden järjestämisessä voi jokainen olla itse aktiivisesti mukana.

Syntymäpäiväänsä juhlivan kotimaan lisäksi Suomessa järjestetään kahdet urheilun arvokisat tänä vuonna. Lisäksi EM-koripallon miesten yksi lohko pelataan Suomessa. EM-kisat on jaettu neljän maan kesken. Kisaruuhkan aloittavat Lahden MM-hiihdot helmikuussa. Jatkoa seuraa maalis-huhtikuussa, kun maailman parhaat taitoluistelijat kerääntyvät Helsinkiin. Koripallo valtaa Helsingin elokuun lopussa.

Suomen juhlavuonna odotetaan myös erityisellä mielenkiinnolla ainakin kahden elokuvatuotannon valmistumista, Tuntematonta sotilasta ja Tom of Finlandia. Myös paikallinen kulttuuri elää ilmiselvää juhlavuotta.

Juhlavuoden tapahtumat rytmittävät alkavaa vuotta. Kotimaan kuntavaalit innoittavat alkuvuoden poliittista keskustelua. Lisäksi ainakin muutamat maailman tapahtumat tuntuvat ja puhututtavat takuuvarmasti kotisohvalla asti. Turussa näkyy myös uskonpuhdistuksen merkkivuosi.

Keräsimme kuluvan vuoden merkkihetkiä kalenteriin jo etukäteen.

17.1.2017 Vuoden urheilija

Urheilugaalassa valitaan Vuoden urheilija ja saadaan todennäköisesti aikaan seuraavien päivien puheenaihe. Samalla jaetaan palkintoja myös monessa muussa urheilukategoriassa.

Onko mämmi kärkisijoilla, kun Suomi saa uuden kansallisruuan? Kuvas: SSS/Anneli Kajander-Ekström

19.1.2017 Suomi saa uuden kansallisruuan

Suomi saa herkullisen syntymäpäivälahjan, kun raadin ja kansan yhdessä valitsema kansallisruoka julkistetaan Matkamessuilla 19.1.

20.1.2017 Trump aloittaa

Donald Trump aloittaa Yhdysvaltain presidenttinä. Trump vannoo virkavalansa Capitolin edustalla ja valta siirtyy hänelle.

27.1.2017 Tom of Finland teatterissa

Musikaali kertoo Touko Laaksosen matkan Tom of Finlandiksi, ja se saa ensi-iltansa Turun kaupunginteatterissa Logomossa. Libreton on kirjoittanut Tuomas Parkkinen, musikaalin sävellyksistä vastaavat säveltäjä-sovittaja Jussi Vahvaselkä ja muusikko-säveltäjä Jori Sjöroos. ”

Tämä kuva ei ole valokuvakilpailusta, vaikka tunnelma onkin lähes sadunomainen. Sänkicrossia Aurassa vuonna 2013. Kuva: TS: Timo Jerkku.

1.2.2017 Minun Aurani

Auran kunta juhlii satavuotista historiaansa. Kunta on yhtä vanha kuin Suomikin. Yksi juhlavuoden tapahtumista on Minun Aurani -valokuvakilpailun töiden näyttely helmikuussa. Kilpailun voittajaksi nousi 17-vuotiaan Julius Kähkösen valokuva Aamu. Tarvasjoentien sillalta päin otetussa kuvassa Aurajoen aamuöisestä maisemasta on runollisuutta, jota kulkija harvoin huomaa samoja tienoita päivällä kulkiessaan.

7.–19.2.2017 Alppihiihdon MM-kisat

Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2017 järjestetään Sveitsin Sankt Moritzissa 7. helmikuuta alkaen. Kyseessä on peräti viides kerta, kun MM-kisat järjestetään Sankt Moritzin rinteillä. Viimeksi MM-kisat järjestettiin kylässä vuonna 2003.

9.–19.2.2017 Ampumahiihdon MM-kisat

Mikä on Kaisa Mäkäräisen kunto, kun ampumahiihdon MM-kisat kisataan 9. helmikuuta 2017 alkaen Itävallan Hochfilzenissä? Miehet ja naiset tulevat kisailemaan ampumahiihdon MM-kisoissa yhteensä 11 eri kilpailutapahtumassa. Jokainen kisa vaikuttaa myös maailmancupin kokonnaistilanteeseen.

13.2.2017 Uusi kaupunginjohtaja Saloon

Salon kaupunginvaltuusto valitsee kokouksessaan todennäköisesti uuden kaupunginjohtajan. Loppusuoralla on kolme ehdokasta, Tom Simola, Lauri Inna ja Esko Poikela. Nykyinen kaupunginjohtaja jää eläkkeelle ensi kesänä.

23.2.2017 Lahdessa hiihdon MM-kilpailut

Doping varjostaa tälläkin kertaa Lahden kisoja. Nyt kyse on tosin epäilyt venäläisurheilijoiden laajasta doping-ohjelmasta. Osa venäläisistä talviurheilijoista on kilpailukiellossa ainakin vuoden vaihtuessa. Kisat jatkuvat Lahdessa aina 5.3. saakka.

24.2.2017 Tom of Finland valkokankaalle

Tom of Finland -elokuva saa ensi-iltansa. Ohjaus Dome Karukoski ja käsikirjoitus Aleksi Bardy. Pääosissa: Pekka Strang, Lauri Tilkanen, Jessica Grabowsky, Werner Daehn. Touko Laaksonen vietti lapsuutensa Kaarinassa, jossa hänen vanhempansa toimivat opettajina. Laaksosilla oli kesäpaikka Turun Kakskerrassa. Laaksonen kirjoitti ylioppilaaksi Turussa ja muutti vuonna 1939 Helsinkiin opiskelemaan.

28.2.2017 Ooppera Die Kalewainen in Pochjola kantaesitetään

Turun musiikkijuhlasäätiö ja Turun filharmoninen orkesteri juhlistavat Suomi 100 -juhlavuotta tuottamalla maailman kantaesityksen Karl Müller-Berghausin oopperasta Die Kalewainen in Pochjola. Nelinäytöksinen suurooppera on ensimmäinen läpisävelletty Kalevala-aiheinen ooppera maailmassa. Teoksen johtaa ylikapellimestari Leif Segerstam ja päärooleista vastaavat baritoni Tommi Hakala ja sopraano Johanna Rusanen-Kartano.

14.–16.3.2017 European Roadmap Turussa

Reformaation 500-merkkivuoden kiertue kiertää Euroopan reformaatiokaupunkeja. Turussa kiertue käy maaliskuussa. Päätös on toukokuussa Wittenbergissä.

16.–19.3.2017 Hiihdon maailmancup huipentuu

Hiihdon maailmancup 2016–17 huipentuu vielä tuntemattomassa paikassa järjestettävään Maailmancup-finaalitapahtumaan. Jatkuuko Krista Pärmäkosken hyvä vire kauden loppuun asti?

17.–19.3.2017 Ampumahiihtokausi päättyy

Ampumahiihdon maailmancup 2016–17 päättyy Holmenkollenilla järjestettävään viimeiseen osakilpailuun. Kuinka korkealle nousee Kaisa Mäkäräinen tänä vuonna?

29.3.–2.4.2017 Taitoluistelun MM-kisat Helsingissä

Naiset, miehet ja parit aloittavat lyhytohjelmalla. Kisat huipentuvat sunnuntaiseen mestareiden näytökseen.

Patti Smith Ruisrock-lavalla viime kesänä. Kuva: TS: Lennart Holmberg.

9.4.2017 Kuntavaalit

Ennakkoäänestys alkaa 29.3. ja päättyy 4.4. Vaalitulos selviää sunnuntai-iltana.

16.4.2017 Suunnistusta Paimiossa

Suunnistuksen Huippuliiga ja Silja-rastit Paimiossa.

19.4.2017 Uusikaupunki 400 vuotta

Kaupungin syntymäpäivänä, 19.4. kaupunkilaisten yhteinen torijuhla, jonka pääesiintyjänä Seminaarinmäen mieslaulajat eli Semmarit. Kaikki kaupungin yli 1300 peruskoululaista marssivat torille. Uusikaupunki juhlii vuonna 2017 400-vuotista historiaansa kaupunkina. Vuoden aikana on useita eri juhlatapahtumia.

24.4.2017 Kuka on jääkiekon mestari?

SM-liigan loppuottelusarja päättyy aikaisintaan 24.4., jos voittaja ratkeaa nopeimmalla tavalla. Viimeistään jääkiekkomestaruuden sijainti on selvillä 28.4.

Huhtikuun lopussa Ranskan presidentinvaalit

Vaalien ajankohta on huhti-toukokuun vaihteessa. Kyselyiden mukaan vaalien toinen kierros käydään keskustaoikeistolaisen Franquis Fillonin ja äärioikeistolaisen Kansallisen rintaman johtajan Marine Le Penin välillä.

20.5.2017 Kevätluonnon päivä

Millainen on sinun Luonnon päiväsi? Kevätluonnon päivänä 20.5.2017 villiinnytään keväästä, narrataan luonnonkaloja ja kuunnellaan lintujen konserttia! Vietä päiväsi vaikkapa eräkokkina. Luonnon päivät ovat luontoon yhdessä menemisen päiviä satavuotiaan Suomen kunniaksi. Juhlia voi monella tapaa – järjestämällä tapahtuman, osallistumalla tapahtumiin tai yksinkertaisesti menemällä kaverin tai perheen kanssa luontoon yhdessä.

5.–21.5.2017 Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut

Kisat järjestetään Ranskassa ja Saksassa.

10.–14.5.2017 European Heritage Congress 2017 -tapahtuma Turkuun

Viisipäiväinen tapahtuma huipentuu Euroopan unionin ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkintojuhlaan, johon odotetaan korkean tason arvovieraita. Perinteisesti palkinnot jakaa järjestön puheenjohtaja, oopperalaulaja Plácido Domingo yhdessä EU:n kulttuuriasioiden komissaarin kanssa. Paikalle odotetaan myös valtion korkeinta johtoa.

1.6.2017 Uudet kunnanvaltuustot aloittavat

Huhtikuun vaaleissa valitut uudet kunnanvaltuustot aloittavat kesäkuussa.

3.6.2017 Mestarien liiga huipentuu

Mestarien liigan finaali pelataan tänä vuonna Walesin Cardiffissa kello 21:45 Suomen aikaa.

13.6.2017 Paavo Nurmen kisat

Paavo Nurmen kisat käydään yleisurheilulajeissa Turussa, kun urheilijalegendan syntymästä tulee kuluneeksi 120 vuotta.

Finnish Sauna Festival vierailee kesällä myös Turussa. Kuva: SSS/Marko Mattila.

15.–18.6.2017 Turussa Finnish Sauna Festival

Maailman suurin saunafestivaalikiertue juhlistaa Suomi 100 -juhlavuotta. Saunat ovat kuumana Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä. Tapahtumissa yleisölle on tarjolla yli 40 erilaista saunaa terasseineen, 250 hengen jättisauna, saunajoogaa ja -pilatesta sekä laaja kattaus grillaamiseen ja kesään liittyvää ruokatarjontaa. Lisäksi festivaalin ohjelmassa on kotimaisia kärkiartisteja, oheistoimintaa ja esittelyjä. Järjestäjä: Nordic Fest Oy / Sander Mosel.

17.6.2017 Nuku yö ulkona

Rakastu kesä­yöhön: Nuku yö ulkona, valvo nuotiolla, lumoudu luonnonkukista tai tartu vapaasti vavan varteen. Kaikki suomalaiset kutsutaan nauttimaan kesäyön tunnelmasta. Pystytä teltta kotipihalle tai lähimetsään, tunne luonnonkukkien tuoksu kesäyössä ja kastaudu öiseen järveen.

29.6.2017 Seiväskarnevaalit

Somerolla järjestetään jälleen kerran seiväskarnevaalit. Kisat keräävät lajin huiput ja harrastajat Somerolle.

1.7.2017 Paavo Nurmi Maraton

Mikä on Sinun matkasi tänä vuonna? Suositussa tapahtumassa on mukana huippujuoksijoiden lisäksi paljon kuntoilijoita. Maraton ja sitä lyhyemmät matkat juostaan Turussa.

Patti Smith Ruisrock-lavalla viime kesänä. Kuva: TS/Lennart Holmberg.

7.–9.7.2017 Ruisrock

Festivaalille on kiinnitetty jo Sanni, Alma, Profeetat, Tove Lo ja Martin Garrix

13.–15.7.2017 Karjurock

Lokalahdella järjestettävässä tapahtumassa ovat mukana ainakin Michael Monroe, Sonata Arctica, Santa Cruz ja Vesala.

20.–23.7.2017 Suuret purjelaivat Turussa

Turku on toiminut Tall Ships Races -tapahtuman isäntänä aiemmin vuosina 1996, 2003 ja 2009 ja Tall Ships Regatta -tapahtuman isäntänä vuonna 2011, jolloin Turku oli Euroopan kulttuuripääkaupunkina. Vuoden 2017 tapahtuma starttaa Ruotsin Halmstadista, josta alukset purjehtivat Kotkaan. Sieltä alukset saapuvat Turkuun, josta matka jatkuu Liettuan Klaipedaan. Se on kilpailun päätesatama.

26.–30.7.2017 Europeade – kansantanssin suurtapahtuma

Kansantanssin ja -kulttuurin suurmaa Suomi pääsee ensimmäistä kertaa isännöimään alan suurinta tapahtumaa Euroopassa, kun Europeade kokoaa eri puolelta Eurooppaa tulevat kansantanssijat Turun toreille ja areenoille heinäkuussa. Kansantanssijoita saapuu Euroopan eri maista noin 5000. Neljänä tapahtumapäivänä näytöksiä järjestetään useissa pisteissä ympäri kaupunkia, minkä lisäksi tapahtuma sisältää suurjuhlan, työpajoja, paraatin ja kuorokonsertin. Suomen kansantanssijat ja kansantanssiyhdistykset ovat merkittävässä roolissa paitsi järjestelyissä, niin myös tuomassa esiin suomalaista kulttuuria eurooppalaisen rinnalla. Europeade-tapahtuma on järjestetty Euroopan eri maissa vuodesta 1964 alkaen.

Neljänsuoran lennokas keikka DBTL:ssä viime kesänä. Kuva: TS/Mikael Rydenfelt.

27.7.–29.7.2017 Down By the Laituri

Festivaalin esiintyjäkattausta ei ole vielä julkaistu.

4.–13.8.2017 Yleisurheilun MM-kisat Lontoossa

MM-kilpailut järjestetään juuri vuoden 2012 kesäolympialaisten estradilla, Lontoon olympiastadionilla. Kyseessä lienevät yhden supertähden, Usain Boltin, viimeiset arvokisat.

25.–27.8.2017 Kyläjuhlia joka kylässä

Satavuotiaan Suomen varsinainen juhlakausi alkaa 100 päivää ennen satasta eli elo-syyskuun vaihteessa. Silloin vietetään Maailman suurimpia kyläjuhlia. Sadat tekijät ympäri Suomea luovat oman näköisiään kyläjuhlia. Luvassa on juhlia kansallispuistoissa, taivaan alla, varuskunnissa, kouluissa ja ravintoloissa.

Kurjenrahkan kansallispuistossa laulavat kuorot Suomen luonnon päivänä. Kuva: TS/Anne Saarinen.

26.8.2017 Juhli Suomen luontoa

Sata päivää ennen satavuotiaan Suomen itsenäisyyspäivää juhlitaan yhdessä Suomen luonnon päivää. Kaikissa kansallispuistoissamme kajahtaa kansallispuistojen laulu ja rannikolla syttyvät tulet. Juhlan kruunaa yhdessä luonnon helmassa nautittu illallinen ja illan hämärtyessä soiva nuotiolaulu.

Vuonna 2017 Suomesta tulee maailman ensimmäinen maa, joka virallisesti liputtaa luontonsa kunniaksi. Sisäministeriö on antanut liputusmääräyksen ensi vuoden Suomen luonnon päivälle eli elokuun viimeiselle lauantaille 26.8.2017.

Kansallispuistossa kajahtaa: kuorot Kurjanrahkalla

Tapahtumapaikka: Kurjenrahkan kansallispuisto

Aika: 26.08.2017 klo 15:00 – 26.08.2017 klo 18:00

Järjestävät: Sekakuoro Kulkuset, Turun Karjalakuoro

ja

Naskalit Katanpäässä!

Tapahtumapaikka: Katanpää, Selkämeren kansallispuisto.

Aika: 26.08.2017 klo 12:00 – 26.08.2017 klo 22:00

ja

kaksi kuoroa Teijossa.

Tapahtumapaikka: Teijon Luontokeskus, Teijon kansallispuisto.

Aika: 26.08.2017 klo 12:00 – 26.08.2017 klo 20:00

30.9.2017 Fotojournalistin retrospektiivi Salossa

Amerikkalaiset fotojournalistisen kuvaajan Elliott Erwittin retrospektiivi valokuvanäyttely avautuu Salon taidemuseo Veturitallissa. Näyttelyssä on mukana 160 valokuvaa 1940-luvun lopusta vuoteen 2005. Erwitt työskenteli kansainvälisen kuvatoimisto Magnumin kuvaajana.

31.8.–17.9.2017 Koripallon EM-kisat

Susijengi ulvoo jälleen vahvasti 31. elokuuta alkaen, kun koripallon EM-kisat vuosimallia 2017 pyörähtävät käyntiin neljässä eri maassa. Kyseiset kisat järjestetäänkin Israelin, Romanian sekä Turkin lisäksi myös täällä koto-Suomessa.

2.9.2017 Suomi–Islanti Tampereella

Minne piiloutuvat maahiset, kun Suomi kohtaa Islannin miesten jalkapallon MM-karsintaottelussa Tampereella. 5.9. Suomi kohtaa samoissa merkeissä Kosovon.

14.10.2017 Suunnistusta Loimaalla

Suunnistuksen SM-mitaleista taistellaan useaan eri otteeseen eri puolilla Suomea. Lokakuussa vuorossa ovat erikoispitkien matkojen kisat Loimaalla.

18.10.2017 Vuosisadan Kulttuurigaala Turussa

Vuosisadan Kulttuurigaala juhlii Suomen itsenäisyyden ajan laajaa kulttuuritarjontaa sekä huipputason osaajia. Tapahtumassa palkitaan ja huomioidaan suomalaisia taiteilijoita, artisteja, kulttuurin tekijöitä sekä tapahtumia. Vuosisadan Kulttuurigaala on ainutkertainen tilaisuus, joka yhdistää Suomen juhlavuoden kunniaksi kaikki kulttuurialat yhteen yhteiseen juhlaan. Gaalassa esiintyy maamme eturivin artisteja eri kulttuurin aloilta. Tapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä Yleltä. Vuosisadan Kulttuurigaalan tuottavat yhteistyössä Turun kaupunki, Veikkaus, Yleisradio ja Life Style Invest.

27.10.2017 Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas ensi-iltaan

7 miljoonan euron elokuva, jossa rooleissa muun muassa Eero Aho (Rokka), Johannes Holopainen (Kariluoto), Jussi Vatanen (Koskela), Aku Hirviniemi (Hietanen), Hannes Suominen (Vanhala), Andrei Alén (Rahikainen) ja Paula Vesala (Lyyti, Rokan vaimo). Ohjaaja Aku Louhimies, käsikirjoitus Jari Olavi Rantala ja Aku Louhimies. Tuottajat Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy, Mikko Tenhunen ja Aku Louhimies.

31.10.2017 Reformaation muistopäivä

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun uskonpuhdistaja Martti Luther julkaisi uskonpuhdistuksen teesinsä. Tämän pohjalta vietetään maailmanlaajuista reformaation merkkivuotta.

5.12.2107 Valotaidekokonaisuus Turkuun

Luminous-valotaidekokonaisuus huipentuu Turkuun, jossa tehdään massiivinen valotaideteos Turun linnaan ja linnan puistoon.

6.12.2017 Suomi 100 vuotta

Itsenäisyyspäivä on tänä vuonna tavanomaista juhlavampi.