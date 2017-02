Ällistyttävä tieto kyselystä

|

Kansalaisten mielestä tärkein puoluevalintaan vaikuttava tekijä on puolueen aatteellinen linja. 73 prosenttia uskoo sen vaikuttavan ratkaisevasti tai melko paljon puoluevalintaansa, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön kuntavaaleihin liittyvässä tutkimuksesta.

Lähestyvien kuntavaalien takia on kiintoisaa, että puolueen toiminta yleensä koko maassa on tärkeämpi valinnan peruste kuin puolueen toiminta vaalikauden aikana omassa kotikunnassa.

Vaalikoneiden merkitys on yllävän vähäinen, sillä vain alle viidesosa antaa painoarvoa vaalikoneesta saamalleen tulokselle. Todennäköisin vaalikoneen käyttäjä on alle 40-vuotias, vihreiden tai vasemmiston kannattaja. Vähiten vaalikoneet ohjaavat yli 60-vuotiasta SDP:n tai keskustan kannattajaa. Vaaleissa heillä on tapana painottaa perinnettä ja vakiintunutta oman puolueensa kannattamista.

Vaalit lähenevät. Toivottavasti äänestäjät Somerolla ovat kiinnostuneita oman kotikuntansa kehittämisestä.