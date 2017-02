Hammaspesukoira saa lapset kuuntelemaan valistusta

|

Hammashoitaja Marjo Suosalo on koiransa Orvokin kanssa valistamassa hampaiden hoidosta runsaat kolme vuotta.

– Lasten kärsivällisyys on lyhyt, ja valistus voi tuntua tylsältä. Koira pysäyttää, kuulijalla on heti antennit pystyssä ja hän on vastaanottavaisempi informaatiolle. Koiran tilalla voisi olla hevonen tai mikä tahansa eläin, tietää hammashoitaja ja monet koirat kasvattanut Marjo Suosalo.

Hän luottaa toistojen määrään ja vaivannäköön. Vanhempien tulee jaksaa muistuttaa lapsiaan hampaiden pesusta ja hoidosta, ja myös pitää oma suunsa kunnossa.

– Nähkää vaivaa ja olkaa määrätietoisia. Ja mitä useammasta suunnasta valistusta ja muistutusta tulee, niin sitä parempi. Se itää parhaiten, toteaa Suosalo.

Orvokki-koira sopii hyvin viestinviejäksi. Yhdysvaltalainen bostoninterrierirotu on ihmisläheinen. Bostoninterrieri on tottunut, että sen ympärillä on paljon ihmisiä ja touhua. Se ei säikähdä, koska on rauhallinen.

Lue lisää tiistain 21.2. Somero-lehdestä