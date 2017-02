Jännitys tiivistyy, huomenna juhlitaan

|

Somero-lehti julkaisi juhlavuoden ensimmäisessä numerossaan Vuoden 2016 paras -kilpailun 30 ehdokasta.

Jokainen heistä ansaitsisi voittaa. Jokainen heistä sai myös kasapäin ääniä, vajaan sadan ja reilun kuudensadan väliltä.

Kuten opiskelija Timo Luukkola tämän numeron kolumnissaan toteaa, jokainen kisaan mukaan valittu voi olla ylpeä jo pelkästä ehdokkuudestaan.

Lauantaina on edessä Hämeenportissa järjestettävä gaala, jossa äänestyksellä saadut tulokset kerrotaan. Kymmenen sankaria saa kukkia ja kunniaa.

Gaala on myös tilaisuus juhlistaa juhlivaa kaupunkiamme ja sen asukkaita.

Jos juhlatanssiaisiin tuli hankittua uusi mekko, on sille taas käyttöä.

Muuttuvassa maailmassa Somero on yhä itsenäinen, hyvin pärjäävä kunta. Kyllä sitä sopii juhlia vaikka kuinka monta kertaa.